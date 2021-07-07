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07.07.2021 16:10

Вода "чистая", а осадок остался

Псковская прокуратура выясняет, как местная вода уничтожает трубы новостроек
Текст: Вера Черенева (Псков)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 149(8500)
Прокуратура Псковской области начала проверку по обращению директора управляющей компании "ПсковЖилСервис" Андрея Тарасова на прямую линию Владимира Путина. Тарасов пожаловался, что новостройки города получают воду, которая при нагревании разрушает инженерные сети. А как она влияет на организм - и представить страшно. Президент пообещал разобраться. Сейчас власти региона пытаются спешно решить проблему, о которой, к слову, коммунальщики заговорили еще пять лет назад.

Псковичи получают воду с двух водозаборов. Старую часть города питает река Великая. Новостройки же получают воду из подземного источника, который находится недалеко от деревни Солоново. Он был обнаружен в 2003 году, а в 2015-м заработал пусковой комплекс водозабора. Построен он был по федеральной программе "Чистая вода". Псковская область оказалась первым регионом Северо-Запада, где обустроили подземный водозабор. Местный водоканал очень этим обстоятельством гордился, в многочисленных интервью руководство компании рассказывало о прорывных технологиях и готовности поделиться опытом с другими регионами.

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Качество самой воды на первый взгляд было хорошим, единственное, оказалась великовата жесткость.

Подземные воды стали питать все псковские новостройки. Проблема пришли откуда не ждали. Оказалось, что при нагревании этой подземной воды образуется большое количество осадка.

Как следствие, инженерные сети новостроек стали изнашиваться, в частности выходят из строя насосы, сальники. Коммунальные службы раз в три месяца проводят в подвалах новостроек промывку системы водоснабжения, чтобы хоть как-то продлить срок ее службы.

Зимой этого года, когда из-за осадка на трубах внутренние системы нескольких многоэтажек вышли из строя, две городские управляющие компании даже подали заявления в жилищную инспекцию Пскова о невозможности оказывать услуги горячего водоснабжения. Воду потом вернули, но осадок, как говорится, остался.

Обо всех этих проблемах Андрей Тарасов говорит уже пять лет. Он периодически публикует видео из подвалов домов, находящихся в обслуживании его компании, приглашает чиновников лично посмотреть на состояние труб. Но с мертвой точки дело сдвинулось только во время Прямой линии, когда о состоянии инженерных сетей в псковских новостройках узнала вся страна.

Сразу после этого городская прокуратура начала проверку. По ее результатам в ведомстве намерены принять процессуальное решение.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Главная сложность в этой истории чисто бюрократическая. По документам с появлением нового водозабора Псков вроде как выполнил ключевое мероприятие программы "Чистая вода" в регионе. А сейчас выходит, что это дало жителям не чистую воду, а сплошные осадки - и нужно вновь обращаться к федеральным средствам, чтобы исправить ситуацию.

В частности, губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что уже ведутся переговоры с министром строительства России Иреком Файзуллиным, рассматривается возможность строительства станции смягчения воды. Под создание этого объекта регион может получить инфраструктурный кредит.

Стоит отметить, что поднявший всю эту историю на федеральный уровень Андрей Тарасов региональные власти в сложившейся ситуации не винит. Сам механизм образования осадка при нагревании вод с подземного водозабора до конца не изучен. То, что такое может быть, на старте строительства никто и представить себе не мог, станцию водоочистки тогда даже никто и не собирался строить - проверки показывали, что вода соответствует всем СанПиНам. Проблема вскрылась уже при эксплуатации сетей, и она может усугубиться.

Дело в том, что пока сдана только первая очередь подземного водозабора, в перспективе в Пскове планируют строить и вторую, а значит, объемы использования подземной воды в городе возрастут со всеми вытекающими отсюда проблемами.

Кстати

По оценкам псковских властей, на реконструкцию объектов водоснабжения в Пскове требуется около одного миллиарда рублей. Для приведения в порядок систем в малых городах и сельских территориях нужно четыре миллиарда рублей.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Псков

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