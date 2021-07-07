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07.07.2021 19:37
Рубрика: Происшествия

Без срока давности

Суду предложено установить факт геноцида народов СССР
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8501)
Прокуратура Псковской области по поручению Генпрокурора РФ Игоря Краснова направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза.

Об этом в среду сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Прокурор области Иван Грибов направил в Псковский суд заявление о признании установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

Фото: Новости Ленинградской области/ vk.com
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"Этому предшествовала кропотливая работа прокуроров. Были изучены факты обнаружения в районе деревень Моглино и Глоты Псковского района, на территории базы отдыха "Раздолье" в городе Пскове и в лесном массиве, расположенном между улицами Луговая и Пограничная, массового захоронения мирных жителей и военнопленных времен Великой Отечественной войны, а также множество архивных документов.

На данных территориях немцы сформировали карательные батальоны, которые возглавляли неустановленные лица из числа офицерского состава немецкого происхождения, в качестве исполнителей в него также вошли выходцы из Эстонской ССР", - рассказали в Генпрокуратуре.

В 1941-1944 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных, производили незаконные аресты, в ходе которых применяли пытки, после чего арестованных убивали, а тела сбрасывали в ямы. В Псковской области фашистами было расстреляно 42 тысячи 537 мирных советских граждан, сожжено заживо около 8 тысяч человек.

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