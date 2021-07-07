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07.07.2021 01:54
Рубрика: Экономика

На выходные к финнам в гости

Санкт-Петербург восстанавливает автобусное сообщение с Хельсинки
Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8498)
После более чем годового перерыва возобновляется регулярное автобусное сообщение между Санкт-Петербургом и столицей Финляндии Хельсинки. Последний рейс по этому направлению был выполнен больше года назад - в апреле 2020-го.

О запуске регулярных автобусных маршрутов заявили сразу два крупных перевозчика. Они стартуют друг за другом 14 и 15 июля. Пока рейсы будут не ежедневными, а три-четыре раза в неделю. Цена билета - от 2700 рублей.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Представители компаний говорят, что на возобновление сообщения с Хельсинки пошли по многочисленным пожеланиям петербуржцев. При этом подчеркивается: по нынешним временам для того, чтобы попасть в Финляндию, одной лишь действующей визы недостаточно. Через границу пустят только тех россиян, у кого на то есть веские основания. Но, конечно, это довольно широкий круг людей.

В последнее время власти Финляндии взяли курс на упрощение правил въезда для граждан России. Если прежде рассматривались только уважительные причины (собственная свадьба, рождение ребенка, тяжелая болезнь или смерть близких), то теперь разрешили просто навещать родственников. Затем позволили въезд собственникам недвижимости, а вскоре - и членам их семей.

В общем, в том, что автобусы Санкт-Петербург - Хельсинки будут пользоваться спросом, сомнений нет. Жители Северной столицы давно воспринимают соседнюю страну как... часть Ленинградской области и с радостью воспользуются возможностью снова туда съездить на выходные.

О запуске регулярных автобусных маршрутов в Хельсинки заявили сразу два крупных перевозчика

По данным Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, россияне владеют примерно пятью тысячами дачных участков в Суоми. Надо ли говорить, что преимущественно это петербуржцы.

Добавим, что первый шаг к возобновлению регулярного автобусного сообщения с Европой был сделан еще в начале июня: одна из автокомпаний запустила поездки в Таллин. Перевозчик рассчитывал на предстоящие игры футбольного Евро-2020 и нисколько не прогадал: билеты на первый рейс из эстонской столицы в Санкт-Петербург раскупили всего за неделю. В основном это были болельщики из Польши, Швеции и Финляндии.

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