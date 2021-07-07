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07.07.2021 16:06

Под напором

Управляющие компании обяжут отслеживать качество воды
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 8499(148)
В Петербурге управляющие компании начали получать уведомления о необходимости организовать внутренний контроль качества воды в жилых домах. Пока, по данным "РГ", ни в одной городской многоэтажке этого сделать не удалось, хотя соответствующее требование в санитарных правилах присутствует давно.

Разговоры о том, что управляющие компании обяжут отслеживать качество воды, стали ходить еще несколько лет назад. В конце 2019 года Верховный суд России принял резонансное решение по делу о плохом качестве воды в одной из многоэтажек Забайкалья. В определении Верховный суд указал, что управляющая компания ненадлежащим образом исполняла возложенные на нее обязанности по обеспечению качества воды. Также в документе было указано, что юрлица, осуществляющие эксплуатацию системы водоснабжения, обязаны разрабатывать рабочую программу производственного контроля и проводить по ней мероприятия дважды в месяц.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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До этого решения судебная практика о входном контроле качества воды была разнообразной. В одних случаях суды выносили решение, что управляющие компании не обязаны это делать, в других указывали, что осуществлять входной контроль необходимо.

Все эти судебные споры широко обсуждались в чатах председателей ТСЖ, но непосредственно жильцов никак не затрагивали.

Сейчас все изменилось.

- Председатели стали получать письма с требованиями об устранении нарушений. На первом этапе это означает, что необходимо разработать программу, это в Петербурге стоит пять тысяч рублей. Потом нужно отдавать деньги лаборатории за проверки, какие это будут суммы, мы пока не знаем, - говорит председатель ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ Марина Акимова и подчеркивает, требования о разработке программ именно сейчас, в середине года, выполнить крайне сложно.

Дело в том, что каждое ТСЖ осенью каждого года утверждает бюджет на следующий год, свободных денег, как правило, не закладывается. Чтобы изыскать деньги на проверку, нужно провести собрание жителей, утвердить повышение платы, например, за содержание дома, получить нужную сумму и только затем заказать разработку программы.

Обеспокоенность председателей ТСЖ, ЖК и ЖСК вызывает и то, что алгоритм прохождения контроля пока не озвучивался, непонятно даже, где будут брать пробы.

Пока, по данным "РГ", ни в одной городской многоэтажке этого сделать не удалось, хотя соответствующее требование в санитарных правилах присутствует давно

Например, в Петербурге есть много домов, где вода из кранов проходит по зданию "вторым кругом" и нагревает полотенцесушители. Соответственно, если будет браться проба воды после "путешествия" по батареям, то ее нельзя оценивать как питьевую, это уже теплоноситель, и в краны жильцов такая вода не попадет.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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Также в этом году во многих районах Петербурга впервые отказались от долговременного отключения горячей воды. В ГУП "ТЭК" на период планового ремонта сетей переподключают потребителей к другим котельным. Причем в самой компании признают, что при переподключении качество воды может несколько снижаться.

Соответственно, в городских ТСЖ задаются закономерным вопросом: если очередная проверка выпадет на такой период переподключения, то кто будет виноват - коммунальщики, ГУП "ТЭК" или котельная?

Проверку воды в домах проводят и сейчас, но только после жалоб: например, сообщил жилец, что у него течет из крана ржавая вода. Тогда на адрес выходят специалисты и выясняют, отчего так произошло.

А при регулярном мониторинге может получиться двойная работа, ведь контроль за качеством воды и сейчас осуществляется поставщиком ресурсов.

В "Водоканале" Санкт-Петербурга "РГ" сообщили, что качество воды контролируется от момента забора воды из Невы и до водомерного узла на входе в дом. Вода проверяется на вкус, цвет, запах, мутность, выясняется, присутствуют ли в воде антигены к вирусам, планктон, цисты лямблий, есть ли фито- и зоопланктон.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Примечательно, что контроль за качеством воды осуществляет ФБУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге". При этом управляющим компаниям предлагают за внутренним контролем обратиться в эту же структуру.

- Мы знаем, что бывают разные дома, есть такие, где трубы находятся в ужасном состоянии, и они могут негативно влиять на качество воды. Но таких домов немного, и как раз там проверки можно проводить по жалобам жильцов, - говорит Марина Акимова.

Если требование о входном контроле воды раз в две недели станет всеобщим, то это неизбежно приведет к росту квартплаты, а вот станет ли эта мера эффективной, пока большой вопрос.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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