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07.07.2021 16:37
Рубрика: Происшествия

В Калининграде медика задержали за подделку справок о вакцинации

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

В Калининграде старшего администратора одной из городских поликлиник задержали по подозрению в изготовлении поддельных документов о вакцинации против коронавируса.

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Как сообщили в пресс-центре МВД России, задержание полицейские произвели при содействии сотрудников регионального минздрава.

- Предварительно установлено, что злоумышленница по просьбам обращавшихся к ней граждан выдавала им сертификаты о вакцинации против COVID-19 с заведомо ложными сведениями о якобы сделанных прививках, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, медработник выливала неиспользованные дозы вакцины в канализацию, чтобы скрыть следы преступления. За каждый липовый сертификат о вакцинации она требовала от 1,5 до 3,5 тысячи рублей, и ее услугами успели воспользоваться более двадцати человек.

В ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда в отношении администратора поликлиники возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ - подделка, изготовление или сбыт поддельных документов Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как добавила Ирина Волк, будет также дана правовая оценка действиям граждан, воспользовавшихся незаконными услугами. Те, кто успел воспользоваться поддельными документами, также будут привлечены к ответственности.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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