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07.07.2021 16:00
Рубрика: Общество

Девочка будет жить

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 149(8500)
В Калининграде спасли четырехлетнего ребенка с серьезными ожогами. Девочка поступила в стационар в начале мая с 40-процентным поражением поверхности тела, она находилась в очень тяжелом состоянии. На днях малышку выписали. За ребенком продолжат наблюдать врачи, но круглосуточная медицинская помощь уже не требуется.

По словам заведующей ожоговым отделением Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Екатерины Минаевой, травма была бытовой. Девочка опрокинула на себя кастрюлю с кипящим супом. Больше всего пострадали ноги.

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В ЦГКП малышке сразу же провели противошоковую терапию и сделали операцию, чтобы восстановить кровообращение в стопе. Затем девочку доставили в реанимацию Детской областной больницы, там ее вывели из ожогового шока. Врачи ЦГКБ все это время находились рядом, делали специальные перевязки.

Из детского медицинского учреждения маленькую пациентку вновь перевели в ожоговое отделение Центральной городской клинической больницы. Здесь малышка 43 дня находилась на специализированном оборудовании. Не обошлось без пересадки кожи.

Следует добавить, что аппаратуру купили в 2019 году в рамках региональной программы "Развитие здравоохранения". Раньше детей с такими серьезными ожогами лечить в Калининградской области было нельзя, их направляли в Москву или Санкт-Петербург.

- Перевязки проводили три раза в неделю с использованием всех раневых покрытий, какие только есть в современном ассортименте, - рассказывает Екатерина Минаева. - Девочка очень мужественная, несмотря на возраст. Все за нее очень болели, все поддерживали.

Маленькая пациентка восстанавливалась достаточно быстро. Это позволило в стенах больницы провести начальный этап реабилитационной физиотерапии. Параллельно стартовала противорубцовая терапия. Екатерина Минаева добавила, что ожоги кипятком у детей от года до пяти лет, к сожалению, являются распространенным явлением.

На заметку

Если случился ожог кипятком, медики советуют сразу же максимально быстро вызвать скорую помощь, до ее приезда освободить пораженные участки от одежды и поместить их под холодную воду. Это поможет уменьшить не только глубину ожога, но зачастую и его площадь.

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