По словам заведующей ожоговым отделением Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Екатерины Минаевой, травма была бытовой. Девочка опрокинула на себя кастрюлю с кипящим супом. Больше всего пострадали ноги.
В ЦГКП малышке сразу же провели противошоковую терапию и сделали операцию, чтобы восстановить кровообращение в стопе. Затем девочку доставили в реанимацию Детской областной больницы, там ее вывели из ожогового шока. Врачи ЦГКБ все это время находились рядом, делали специальные перевязки.
Из детского медицинского учреждения маленькую пациентку вновь перевели в ожоговое отделение Центральной городской клинической больницы. Здесь малышка 43 дня находилась на специализированном оборудовании. Не обошлось без пересадки кожи.
Следует добавить, что аппаратуру купили в 2019 году в рамках региональной программы "Развитие здравоохранения". Раньше детей с такими серьезными ожогами лечить в Калининградской области было нельзя, их направляли в Москву или Санкт-Петербург.
- Перевязки проводили три раза в неделю с использованием всех раневых покрытий, какие только есть в современном ассортименте, - рассказывает Екатерина Минаева. - Девочка очень мужественная, несмотря на возраст. Все за нее очень болели, все поддерживали.
Маленькая пациентка восстанавливалась достаточно быстро. Это позволило в стенах больницы провести начальный этап реабилитационной физиотерапии. Параллельно стартовала противорубцовая терапия. Екатерина Минаева добавила, что ожоги кипятком у детей от года до пяти лет, к сожалению, являются распространенным явлением.
На заметку
Если случился ожог кипятком, медики советуют сразу же максимально быстро вызвать скорую помощь, до ее приезда освободить пораженные участки от одежды и поместить их под холодную воду. Это поможет уменьшить не только глубину ожога, но зачастую и его площадь.