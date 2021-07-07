В Калининграде задержали тиктокеров за снятие колпачков с колес машин

В Калининграде задержаны подростки, участвовавшие в популярном челлендже TikTok - скручивании колпачков с ниппелей автомобильных колес.

Этот новый тренд быстро набирает обороты в Сети, школьники собирают целые коллекции снятых колпачков и выкладывают фото, хвастаясь своими "подвигами". У автомобилистов это вызывает понятное раздражение: хотя деталь стоит недорого, ее отсутствие в перспективе чревато спусканием колеса.

Поймать малолеток на этом хулиганстве сложно. В Калининграде это удалось благодаря системе "Безопасный город". Как сообщили в ее пресс-службе, в ходе визуального мониторинга операторы зафиксировали подростков, которые скручивали колпачки от ниппелей у припаркованных на стоянке машин.

Информацию об этом вместе с маршрутом перемещения и описанием внешности подростков операторы сразу передали в полицию. Вскоре сотрудники ГИБДД задержали молодых людей и доставили их в дежурную часть ОМВД России по Ленинградскому району для принятия решения.