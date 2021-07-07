В Коми через суд установят отцовство детей, рожденных суррогатной матерью

Жительница Сыктывкара, решившая поучаствовать в программе суррогатного материнства, не согласилась отдавать родившихся близнецов биологическому отцу, гражданину Австрии. Сейчас в его ситуации разбираются уполномоченные по правам детей в Петербурге и Республике Коми, сообщает РИА Новости.

Все началось еще до пандемии. Гражданин Австрии заключил договор с петербургским агентством суррогатного материнства и вступил в программу. В итоге год назад в одной из петербургских клиник родились две дочери.

Из-за закрытых границ биологический отец не смог попасть в Россию и забрать детей. Они временно находились с родившей их суррогатной матерью.

Женщина тем временем вернулась в Сыктывкар и передала детей органа опеки и попечительства, никакие документы на близняшек не выдавались.

Детям скоро исполнится год, в ближайшее время им обещают оформить свидетельства о рождении и медицинские полисы. Но по документам девочки будут считаться оставшимися без попечения родителей. Следующим этапом станет суд, где гражданин Австрии должен доказать свое отцовство.

В аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге отмечают, что из-за закрытых границ воссоединиться со своими биологическими родителями не могут еще пятеро детей.