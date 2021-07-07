В Ленинградской области увеличили время соблюдения тишины в будние дни.

Теперь нельзя шуметь с 21.00 до 8.00. До сих пор ограничения были установлены с 23.00 до 7.00. Неизменным остается дневной перерыв - с 13.00 до 15.00. Что касается выходных и праздничных дней, то здесь все по-прежнему: нельзя нарушать покой людей с 22.00 до 10.00.

Поправками в закон об административных правонарушениях и содержании домашних животных также внесено требование обеспечения владельцами домашних животных тишины при содержании животных - как в помещениях, так и на выгуле.

Нарушение "закона о тишине" наказывается штрафом от 500 рублей для граждан до 15 тысяч для юридических лиц. Повторное нарушение в течение года увеличивает сумму штрафа вдвое.