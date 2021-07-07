В Петербурге станцию метро "Василеостровская" закрыли из-за задымления

В Петербурге на вход и выход в вечерний час пик оказалась закрыта станция метро "Василеостровская".

Как сообщает пресс-служба городской подземки, причиной стало задымление на территории станции.

Сейчас сотрудники метрополитена ищут источник задымления, поезда проезжают станцию без остановки. Всем, кому нужно выехать с Васильевского острова, рекомендуют воспользоваться наземными видами транспорта или дойти до других станций - "Приморской" и "Спортивной".

Очевидцы отмечают в социальных сетях, что на "Василеостровской" сработала пожарная сигнализация.