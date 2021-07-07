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07.07.2021 19:33
Рубрика: Происшествия

В Петербурге станцию метро "Василеостровская" закрыли из-за задымления

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на вход и выход в вечерний час пик оказалась закрыта станция метро "Василеостровская".

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Как сообщает пресс-служба городской подземки, причиной стало задымление на территории станции.

Сейчас сотрудники метрополитена ищут источник задымления, поезда проезжают станцию без остановки. Всем, кому нужно выехать с Васильевского острова, рекомендуют воспользоваться наземными видами транспорта или дойти до других станций - "Приморской" и "Спортивной".

Очевидцы отмечают в социальных сетях, что на "Василеостровской" сработала пожарная сигнализация.

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