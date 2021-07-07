После съемок кинофильма "Тихий Дон", который режиссер Сергей Урсуляк снимал на Верхнем Дону в 2014-2015 годах, остались шикарные декорации: целая казачья станица с подворьями героев в натуральную величину.

В самом красивом хуторе России можно почувствовать себя настоящей казачкой из "Тихого Дона". Фото: Тагир Раджавов

И конечно, задумались: что будет со всем этим добром? Ведь чтобы точно воссоздать и обустроить быт казаков начала прошлого века, декораторы буквально по крупицам собирали экспонаты.

Неизвестно, как бы все сложилось с декорациями, если бы не участие в их судьбе донского предпринимателя Али Узденова, который решил переправить их целиком в другое место. Таким образом все курени были бережно разобраны и перевезены вместе со всей обстановкой и утварью за несколько сотен километров из Шолоховского района в Константиновский. Благодаря этому переезду вторую жизнь обрели не только декорации легендарной киноленты, но и практически умиравший в тот момент хутор Старозолотовский. Так соседями старозолотовцев стали Мелеховы, Астаховы и Коршуновы. Декорации превратились в центр притяжения туристов, хутор всего за несколько лет превратился в этнографический музей под открытым небом, а его жители получили рабочие места.

На территории музея воссоздали колорит настоящих казачьих подворий. Там регулярно проходят экскурсии, ведь по уникальным экспонатам можно легко изучать историю донского казачества.

- Судить о доходе семьи можно было по тому, какой пол в доме, - рассказывает руководитель музея Лариса Егупова. - В доме Астаховых - полы деревянные, у Мелеховых - глиняные. Посередине куреня расположена печь - сердце дома, а все комнаты проходные, с окнами по всему периметру.

В каждом доме непременно была прялка, которой мастерски владели казачки. Вот утирка (полотенце), а это мордоглядка (зеркало, вмонтированное в печь).

Чтобы почувствовать себя настоящей донской казачкой, в руки беру садник - деревянную лопатку для выпечки хлеба. А вот и рогач, или, другими словами, ухват, при помощи него чугунок ставился в печь. Тяжело, но ведь я тоже Мелихова!

Сегодня Старозолотовский официально признан одной из самых красивых деревень России.