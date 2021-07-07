Эльдару Муслимову из Астрахани было четыре года, когда его усыновила французская семья. Он не помнит ни лица родной матери, ни русского языка. Но у него осталось имя.

У Жана-Эльдара Оливье, по рождению - Эльдара Муслимова, две малые родины: Астрахань и французский Брест. Русский он забыл (помнит два слова: "спасибо" и "молоко"), но надеется пополнить словарный запас с помощью подруги, которая живет на Украине. Фото: Из личного архива Жана-Эльдара Оливье

Новые родители назвали мальчика Жан-Эльдар Оливье, сохранив российские документы (у него два гражданства - Франции и РФ), а в день совершеннолетия рассказали о происхождении. Тогда Эльдар решил вернуться на родину и найти маму.

- Ее зовут Дарига Тутановна Муслимова, у меня еще есть сестра, пытался найти их через интернет, не вышло. Надеюсь, будет легче это сделать, когда я попаду в родной город, - поделился с "РГ" Эльдар.

Деньги на дорогу копил больше полугода: подрабатывал в пабах и рисовал картины на заказ. Помогли и друзья, узнав о его мечте. В связи с пандемией парень решил идти в Россию пешком: около пяти тысяч километров. Эльдар прошагал уже 600.

Из Бреста - города на северо-западе Франции, ставшей ему второй родиной, Эльдар отправился в середине мая с одним рюкзаком, в котором уместились палатка, газовая горелка, спальник, аптечка, ветровка. На ногах - крепкие ботинки, в руках - палки для скандинавской ходьбы.

Опасности пути его не пугают: владеет дзюдо, верит в человечность.

В день проходит около 30 километров, ночует в палатке или находит жилье через онлайн-сервис коучсерфинга (бесплатный ночлег путешественникам).

- В таком путешествии можно встретить много новых людей, проверить свои силы, наконец, - утверждает Эльдар. - Моя французская мама поначалу переживала за меня, но потом приняла мой выбор.

Питается скромно: булками и молоком. Старается тратить в день до 10 евро. Хотя как-то превысил лимит: сломался телефон, на новый аппарат ушло 200 евро.

Его путь проходит через Бельгию, Германию, Чехию, Польшу и Украину, где Эльдар сделает остановку у подруги, с которой он познакомился на молодежном слете. С ее помощью он намерен выучить давно забытый русский язык.

- Помню по-русски только "спасибо" и "молоко", - улыбается Эльдар.

По дороге он уже встретил много интересного: набрел на заброшенный отель, познакомился с музыкантом и чуть не пострадал от гадалки. И даже... начал писать стихи.

Что при встрече скажет родным - пока не знает. Говорит, что время покажет, тем более что его предостаточно. Прибыть в Астрахань он планирует через девять месяцев.

Комментарий

Почему людей так тянет к родным корням?

Детский семейный психолог, старший преподаватель кафедры психологии и педагогики Астраханского государственного медицинского университета, основатель психологической мастерской "Шаг в жизнь" Наталья Дружинина:

- Родители - это наша опора. Как бы биологические мама или папа ни отвергали нас или не расстраивали своими поступками, мы в любом случае остаемся их частью. Знание своего рода дает нам возможность учесть ошибки родных, принять их и простить, а это помогает обрести самого себя, восстановить внутреннее равновесие и двигаться дальше.

У Жана-Эльдара Оливье, по рождению - Эльдара Муслимова, две малые родины: Астрахань и французский Брест. Русский он забыл (помнит два слова: "спасибо" и "молоко"), но надеется пополнить словарный запас с помощью подруги, которая живет на Украине.