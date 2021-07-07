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07.07.2021 11:30
Рубрика: Культура

У театра детское лицо

Крымский ТЮЗ собрал на фестиваль десятки коллективов из России и ЕС
Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 149(8500)
В Евпатории завершился юбилейный XXV международный фестиваль "Земля. Театр. Дети". Свои спектакли представили театральные коллективы из шести стран. Неделя выдалась поистине жаркой для всех участников этого праздника.
Фестиваль по традиции открыли на площади перед Крымским ТЮЗом. Фото: Алексей Вакуленко/РГ Фестиваль по традиции открыли на площади перед Крымским ТЮЗом. Фото: Алексей Вакуленко/РГ
Фестиваль по традиции открыли на площади перед Крымским ТЮЗом. Фото: Алексей Вакуленко/РГ

По традиции фестиваль открылся у стен Крымского ТЮЗа вихрем вокально-танцевальных номеров в исполнении воспитанников одной из его студий - детского театра "Золотой ключик". Юных актеров приветствовали не только организаторы и гости, но и приятно удивленные прохожие.

Фото: Мария Орлова/РГ
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По случаю юбилея президент и директор Крымского ТЮЗа Нина Пермякова вспомнила, как в конце августа 1991 года в первом фестивале участвовали... военные корабли.

- Они стояли в акватории Евпатории, - рассказывает она. - И участвовали в водной феерии. А перед открытием фестиваля не только жители, но и гости города приходили к нам, подметали улицы, убирали в театре - у нас тогда шла стройка.

Тогда вместе с будущим ТЮЗом выстраивалась и новая историческая реальность. Несмотря на то, что фестиваль проводился сразу после августовского путча и провозглашения независимости Украинской ССР, на праздник в Крым добрались делегации Узбекистана, Армении, Киргизии, Тувы, Кабардино-Балкарии, Латвии, Литвы, Эстонии, Молдавии, России, Украины, США, Великобритании, Франции, Швеции, Болгарии, Германии, Нидерландов. Телекомпания "Останкино" вела трансляцию с земли и неба - камеру установили в вертолете.

Для юных театралов "Земля. Театр. Дети" - прежде всего праздник общения. Фото: Алексей Вакуленко/РГ

В программу нынешнего фестиваля, по словам художественного руководителя Крымского ТЮЗа Андрея Пермякова, вошли спектакли детских любительских коллективов из Магнитогорска, Челябинска, Москвы и профессиональных - Театра Наций, Большого театра кукол из Санкт-Петербурга, Казанского театра юного зрителя, Саратовского театра юного зрителя имени Киселева и других частных и государственных театров России. Все они, как и положено, представили свои работы на сцене Крымского ТЮЗа. В отличие от коллег из Испании, Швеции, Эстонии, Литвы и Болгарии: с их работами зрители уже познакомились в записи. Причем бесплатно.

- Жанровая палитра фестиваля достаточно богатая, - говорит Пермяков. - Это и моноспектакли, и документальные спектакли, и постановки в жанре сторителлинг, как, например, спектакль Театра Наций "Достоевский. Сторителлинг" с возрастным ограничением шесть плюс.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Спектакли, в которых играют дети, и постановки с участием взрослых актеров экспертный совет фестиваля оценивал отдельно. Его председателем стала главный редактор и директор "Петербургского театрального журнала", театровед Марина Дмитревская.

Одним из сюрпризов праздника искусств стала одновременно с ним открытая первая международная выставка театрального плаката EvpArt.21. В экспозиции, представленной в галерее Крымского ТЮЗа theHarasho, - 41 работа из 16 стран, в том числе Белоруссии, Армении, Аргентины, Мексики, Португалии, Китая, Чехии, Пакистана, Польши, Германии, Великобритании, США и Канады. Созданная специально для выставки американским дизайнером Райаном Слоуном афиша содержит призыв узнавать мир через театральную сцену (See the world on stage). Изображенный им разорванный театральный билет это двери в мир, который символически представлен контурами материков.

Маленькие участницы фестиваля у афиши выставки театрального плаката EvpArt.21, созданной американским дизайнером Райаном Слоуном. Фото: Алексей Вакуленко/РГ

Вместе с выставкой на фестивале провели творческую лабораторию "Театр + дизайн". Ее курировали дизайнер из Санкт-Петербурга Ксения Люстикова и главный художник Крымского ТЮЗа Ольга Долгова. В течение недели крымские студенты, будущие дизайнеры, создавали под их началом плакаты к фестивальным спектаклям.

Перенять опыт организации детского фестиваля в Евпаторию вместе с коллегами приехала директор отмечающего в этом году 85-летие Ставропольского краевого театра кукол Ольга Яковлева.

- Наш театр - единственный профессиональный в Ставропольском крае, - рассказала она "РГ". - У нас своя многонациональная история, рядом Северный Кавказ, и мы задумали свой детский театральный фестиваль. В Союзе театральных деятелей РФ узнала, что замечательный фестиваль проводят в Крыму. Приехали поучиться: одно дело - придумать, другое - воплотить.

Справка "РГ"

Фестиваль "Земля. Театр. Дети" впервые состоялся в Евпатории в августе 1991 года. Его идейными вдохновителями и создателями выступили театральные режиссеры Нина и Олег Пермяковы - основатели детского театра "Золотой ключик", на базе которого в 2019 году был учрежден Крымский ТЮЗ. За прошедшие 30 лет в фестивале приняли участие десятки театров из 20 стран мира, в том числе Российский академический молодежный театр, Самарский и Екатеринбургский ТЮЗы, Театр юных москвичей, Детская театральная школа имени Александра Калягина из Вятских Полян, Театр у Нарвских ворот и Театр кукол "Бродячая собачка" из Санкт-Петербурга и другие.

Официально

Арина Новосельская, министр культуры РК:

- Отрадно, что культурная жизнь летней Евпатории может снова порадовать одним из старейших театральных форумов страны. Этот проект для каждого из нас очень личный, потому что он посвящен детям. В каждом человеке независимо от возраста, статуса и характера, спрятавшись в подсознании, живет ребенок. Он по-прежнему смотрит на мир широко раскрытыми глазами, умеет искренне радоваться, горько плакать, проявлять любопытство, несмотря ни на что добиваться желаемого и любить жизнь всей душой. Я искренне верю, что фестиваль "Земля. Театр. Дети" даст каждому из нас частичку света, позволит посмотреть на мир сквозь призму вечного искусства глазами ребенка.

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