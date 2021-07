Крымский ТЮЗ собрал на фестиваль десятки коллективов из России и ЕС

В Евпатории завершился юбилейный XXV международный фестиваль "Земля. Театр. Дети". Свои спектакли представили театральные коллективы из шести стран. Неделя выдалась поистине жаркой для всех участников этого праздника.

По традиции фестиваль открылся у стен Крымского ТЮЗа вихрем вокально-танцевальных номеров в исполнении воспитанников одной из его студий - детского театра "Золотой ключик". Юных актеров приветствовали не только организаторы и гости, но и приятно удивленные прохожие.

По случаю юбилея президент и директор Крымского ТЮЗа Нина Пермякова вспомнила, как в конце августа 1991 года в первом фестивале участвовали... военные корабли.

- Они стояли в акватории Евпатории, - рассказывает она. - И участвовали в водной феерии. А перед открытием фестиваля не только жители, но и гости города приходили к нам, подметали улицы, убирали в театре - у нас тогда шла стройка.

Тогда вместе с будущим ТЮЗом выстраивалась и новая историческая реальность. Несмотря на то, что фестиваль проводился сразу после августовского путча и провозглашения независимости Украинской ССР, на праздник в Крым добрались делегации Узбекистана, Армении, Киргизии, Тувы, Кабардино-Балкарии, Латвии, Литвы, Эстонии, Молдавии, России, Украины, США, Великобритании, Франции, Швеции, Болгарии, Германии, Нидерландов. Телекомпания "Останкино" вела трансляцию с земли и неба - камеру установили в вертолете.

Для юных театралов "Земля. Театр. Дети" - прежде всего праздник общения. Фото: Алексей Вакуленко/РГ

В программу нынешнего фестиваля, по словам художественного руководителя Крымского ТЮЗа Андрея Пермякова, вошли спектакли детских любительских коллективов из Магнитогорска, Челябинска, Москвы и профессиональных - Театра Наций, Большого театра кукол из Санкт-Петербурга, Казанского театра юного зрителя, Саратовского театра юного зрителя имени Киселева и других частных и государственных театров России. Все они, как и положено, представили свои работы на сцене Крымского ТЮЗа. В отличие от коллег из Испании, Швеции, Эстонии, Литвы и Болгарии: с их работами зрители уже познакомились в записи. Причем бесплатно.

- Жанровая палитра фестиваля достаточно богатая, - говорит Пермяков. - Это и моноспектакли, и документальные спектакли, и постановки в жанре сторителлинг, как, например, спектакль Театра Наций "Достоевский. Сторителлинг" с возрастным ограничением шесть плюс.

Спектакли, в которых играют дети, и постановки с участием взрослых актеров экспертный совет фестиваля оценивал отдельно. Его председателем стала главный редактор и директор "Петербургского театрального журнала", театровед Марина Дмитревская.

Одним из сюрпризов праздника искусств стала одновременно с ним открытая первая международная выставка театрального плаката EvpArt.21. В экспозиции, представленной в галерее Крымского ТЮЗа theHarasho, - 41 работа из 16 стран, в том числе Белоруссии, Армении, Аргентины, Мексики, Португалии, Китая, Чехии, Пакистана, Польши, Германии, Великобритании, США и Канады. Созданная специально для выставки американским дизайнером Райаном Слоуном афиша содержит призыв узнавать мир через театральную сцену (See the world on stage). Изображенный им разорванный театральный билет это двери в мир, который символически представлен контурами материков.

Маленькие участницы фестиваля у афиши выставки театрального плаката EvpArt.21, созданной американским дизайнером Райаном Слоуном. Фото: Алексей Вакуленко/РГ

Вместе с выставкой на фестивале провели творческую лабораторию "Театр + дизайн". Ее курировали дизайнер из Санкт-Петербурга Ксения Люстикова и главный художник Крымского ТЮЗа Ольга Долгова. В течение недели крымские студенты, будущие дизайнеры, создавали под их началом плакаты к фестивальным спектаклям.

Перенять опыт организации детского фестиваля в Евпаторию вместе с коллегами приехала директор отмечающего в этом году 85-летие Ставропольского краевого театра кукол Ольга Яковлева.

- Наш театр - единственный профессиональный в Ставропольском крае, - рассказала она "РГ". - У нас своя многонациональная история, рядом Северный Кавказ, и мы задумали свой детский театральный фестиваль. В Союзе театральных деятелей РФ узнала, что замечательный фестиваль проводят в Крыму. Приехали поучиться: одно дело - придумать, другое - воплотить.

Справка "РГ"

Фестиваль "Земля. Театр. Дети" впервые состоялся в Евпатории в августе 1991 года. Его идейными вдохновителями и создателями выступили театральные режиссеры Нина и Олег Пермяковы - основатели детского театра "Золотой ключик", на базе которого в 2019 году был учрежден Крымский ТЮЗ. За прошедшие 30 лет в фестивале приняли участие десятки театров из 20 стран мира, в том числе Российский академический молодежный театр, Самарский и Екатеринбургский ТЮЗы, Театр юных москвичей, Детская театральная школа имени Александра Калягина из Вятских Полян, Театр у Нарвских ворот и Театр кукол "Бродячая собачка" из Санкт-Петербурга и другие.

Официально

Арина Новосельская, министр культуры РК:

- Отрадно, что культурная жизнь летней Евпатории может снова порадовать одним из старейших театральных форумов страны. Этот проект для каждого из нас очень личный, потому что он посвящен детям. В каждом человеке независимо от возраста, статуса и характера, спрятавшись в подсознании, живет ребенок. Он по-прежнему смотрит на мир широко раскрытыми глазами, умеет искренне радоваться, горько плакать, проявлять любопытство, несмотря ни на что добиваться желаемого и любить жизнь всей душой. Я искренне верю, что фестиваль "Земля. Театр. Дети" даст каждому из нас частичку света, позволит посмотреть на мир сквозь призму вечного искусства глазами ребенка.