Второй год мы живем в условиях пандемии. Кубанские медики остаются на передовой в борьбе с коронавирусом. Лучших представителей профессии недавно чествовали в администрации края. В числе награжденных была и старшая операционная сестра Лабинской Центральной районной больницы Елена Тазова.

Из-за маленького роста Лена привыкла смотреть на своих коллег снизу вверх. Ну а они готовы поставить ее на пьедестал, чтобы дать возможность глянуть на них свысока. Хирурги называют ее своим талисманом и приглашают на самые сложные операции.

В ЦРБ Елена пришла 17 лет назад - сразу после окончания медицинского училища. "В нашей семье я первый медик, но об этой профессии мечтала еще с детского сада, - вспоминает Елена. - Когда кукол лечила, конечно, не думала, что придется часами стоять у операционного стола, но к моменту окончания училища уже точно знала, где хочу работать".

Она сразу попросилась в операционный блок. Три года ушло на учебу и стажировки. Была счастлива, вернувшись в родную больницу сертифицированным специалистом. С тех пор стоит рядом с хирургами, которые считают ее своей правой рукой. А десять лет назад Елену назначили старшей операционной сестрой всей больницы.

- Это очень ответственная работа, - признается она. - В нашей больнице почти полторы тысячи сотрудников. Кроме основного оперблока, свои операционные есть еще в нескольких отделениях. Квалифицированные специалисты всегда нужны, но подобрать их достаточно сложно. Операционная сестра находится рядом с пациентом в самые критические минуты, поэтому она должна постоянно учиться. Чтобы предугадать, какой инструмент понадобится хирургу, надо хорошо знать анатомию и оборудование. Ведь порой счет между жизнью и смертью идет даже не на минуты, а на секунды.

Самых сложных пациентов Тазова, как правило, после операции навещает в палате, а потом радуется, встречая их на улице. Земляки благодарят свою спасительницу, а Елена желает им больше не попадать на операционный стол. Как-то попробовала посчитать, сколько часов провела возле него, но, сбившись, оставила эту затею. "Ведь случаи бывают разные, иногда за пару часов укладываемся, а иногда операция длится по семь-восемь часов", - поясняет она.

С начала апреля прошлого года Лабинская ЦРБ была переведена в режим инфекционного госпиталя. Причем, в отличие от ряда других госпиталей, открывшихся в это же время на Кубани, здесь сохранилась вся хирургическая служба. Поэтому именно сюда, в "Красную зону", стали доставлять из соседних городов и районов края больных с COVID-19, нуждающихся в экстренных операциях. Спасая пациентов, врачи и медсестры непрерывно находились на территории больничного городка. Елена Тазова в течение полугода жила в здешнем общежитии.

В Лабинск из соседних районов доставляли больных с COVID-19, нуждающихся в экстренных операциях

"Это была по-настоящему героическая вахта, и все жители Лабинского района относились к нашим медикам как к героям, - говорит главный врач Лабинской ЦРБ Ренат Жарков. - Они боролись за жизни пациентов, постоянно рискуя собой. За время пандемии мы потеряли 54 кубанских врача, двое из которых работали в нашей больнице, - рассказывает реаниматолог Юрий Валентинович Покопцев и заведующий рентгенологической службой Алексей Николаевич Васильченко. Это невосполнимая утрата, и мы всегда будем помнить о безвременно ушедших коллегах".

...О приглашении в администрацию края Елена Тазова узнала от главного врача. Здесь она встретилась с коллегами из других городов и районов, удостоенных высоких федеральных и краевых наград.

Губернатор Кубани вручил Елене Владимировне Тазовой Благодарность Президента РФ. "Своим трудом вы вернули в семьи тысячи людей, - обратился он к лучшим медикам края. - Сегодня перед врачами стоит еще одна большая задача - максимально убедить граждан в необходимости вакцинироваться. Если количество заболевших дойдет до определенного уровня, в крае придется вновь закрывать больницы под ковидные госпитали, отменять плановую госпитализацию".

К поздравлениям медицинских работников присоединилась вице-губернатор Анна Минькова:

- Абсолютно каждый врач столкнулся с вирусом. Многое зависело от врачей поликлиник и ВОПов. Именно они первыми выявляли заразившихся пациентов. В самый сложный период для здравоохранения вы, как никогда, проявили самые лучшие человеческие и профессиональные качества - мужество, преданность делу, заботу и участие к тем, кто нуждался в вашей помощи.

В завершение встречи работникам здравоохранения вручили Почетные грамоты и Благодарности от имени Президента РФ, медали "За выдающийся вклад в развитие Кубани" III степени, почетные грамоты и благодарности. Также трем медикам присвоили почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Кубани".

Между тем

В регионе продолжается модернизация системы здравоохранения. Для больниц закупают новое оборудование, обновляют автопарк "Скорой помощи". В Краснодаре началось возведение крупнейшего на юге РФ медкластера. В ходе реализации нацпроекта "Здравоохранение" в крае строят новые больницы, ФАПы и ВОПы. В этом году в регионе также начнут программу модернизации первичного звена. К 2025-му в крае планируют построить около 20 новых медицинских объектов.