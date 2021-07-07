Многодетную астраханку осудили на 1,5 года за попытку убийства младенца

Жительница Икрянинского района Астраханской области, мать троих детей стала фигуранткой уголовного дела в связи с покушением на убийство своего четвертого новорожденного ребенка.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по области, женщина никому не сообщала о беременности и не вставала на медицинский учет.

В марте она родила здорового мальчика в душевой комнате участковой больницы, перенесла его в складское помещение, где попыталась задушить, а затем хотела выйти из медучреждения, чтобы похоронить младенца.

Женщину заметили медработники больницы, отобрали ребенка и вызвали на подмогу "неотложку".

Икрянинский районный суд приговорил обвиняемую к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Женщину лишили родительских прав на новорожденного и ограничили в правах на других ее детей.