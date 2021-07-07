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07.07.2021 14:46
Рубрика: Общество

На курорте "Роза Хутор" вышла документальная книга об истории Кавказа

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
Важным пунктом Программы устойчивого развития, принятой сочинским курортом "Роза Хутор" в 2018 году, является сохранение культурного наследия Кавказского Причерноморья. Для просветительской работы в этом направлении курорт инициировал специальную издательскую программу, в рамках которой публикуются уникальные материалы по истории и этнографии региона.
Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор" Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Ранее "Роза Хутор" и Издательский дом Мещерякова выпустили сборник "Сказки горного Черноморья", впервые объединивший под одной обложкой абазинские, абхазские, адыгские, армянские, греческие, грузинские, казацкие, русские, украинские, черкесские и эстонские сказки. Местный фольклор, быт жителей и красота природы Черноморского побережья Кавказа нашли в нем свое яркое отражение. Сегодня курорт и издательство готовы представить новый совместный проект - книгу "Путешествие на Кавказ. Воспоминания русского офицера".

Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"
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Это издание основано на документальном произведении "Воспоминания кавказского офицера", которое увидело свет в 1864 году в одном из самых популярных журналов того времени - "Русском вестнике". И хотя подписано оно было только инициалами, просвещенная общественность без труда опознала автора - барона Федора Федоровича Торнау, участника Кавказской войны. Это была легендарная личность среди русского офицерства ХIХ века. Как разведчик, он первым проник в район современного Большого Сочи, во время одной из экспедиций попал в плен и два года жил среди горцев. Именно этим событиям и посвящены опубликованные им позже мемуары.

Вклад Торнау в изучение Кавказа невозможно переоценить. Историки ссылались на его заметки в своих исследованиях. Описание некоторых народов, исчезнувших с карты Кавказа и переселившихся в середине ХIХ века в Турцию и на Ближний Восток, и сегодня остается единственным источником информации об их быте и нравах того периода. В книге Торнау также есть и первые подробные описания "Долины Мдзимты" - места, где сейчас расположен горный курорт.

"Творчество Ф. Ф. Торнау имеет для нас большое значение, ведь именно этот человек впервые исследовал регион горного Причерноморья, где сегодня отдыхают тысячи россиян, - говорит генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский. - И нам бы очень хотелось, чтобы они как можно больше знали об истории и культуре нашего прекрасного края. Мы не в первый раз обращаемся к наследию Торнау. Экспозиция нашего музея Археологии также во многом построена на основе воспоминаний Федора Федоровича. Рады возможности сохранить славное имя этого человека, еще раз напомнить людям о его подвигах и исследовательской работе".

Мемуары Торнау претерпели несколько переизданий в советские и в нынешние времена. Книга "Путешествие на Кавказ. Воспоминания русского офицера", выпущенная "Роза Хутор" и ИД Мещерякова в этом году, представляет собой богато иллюстрированное, адаптированное издание, адресованное широкому кругу читателей.

Редактор книги Оксана Василиади отмечает: "Человека, который впервые сталкивается с воспоминаниями Федора Федоровича Торнау, ждет настоящий сюрприз. Казалось бы, мемуары русского офицера XIX века не самое простое чтение. Тут тебе и слишком далекая от современности эпоха, в перипетиях которой разбираются сегодня лишь историки, и ожидаемо архаичный стиль повествования… Но стоит приступить к "Воспоминаниям кавказского офицера", и все сомнения тут же развеиваются. Ты даже не замечаешь, как с увлечением начинаешь следить за авантюрным сюжетом. Вряд ли найдется человек, которого оставит равнодушным история разведчика, попавшего в плен, несколько раз неудачно из него бежавшего и в итоге благополучно вернувшегося к своим. Но на этом неожиданности не заканчиваются. Благодаря писательскому таланту Ф. Ф. Торнау ты моментально погружаешься в эпоху: искренне любуешься красотой пейзажей, с интересом читаешь о людях - и реально существовавших, и оставшихся неизвестными представителях разных племен, - удивляешься местным обычаям, пытаешься разобраться в традициях горцев… И то, что "Воспоминания" Ф. Ф. Торнау впервые выходят с иллюстрациями того времени, только добавляет повествованию очарования и исторической достоверности в глазах читателя".

Кстати

Книга "Путешествие на Кавказ. Воспоминания русского офицера" выпущена тиражом 1500 экземпляров. Сейчас ее можно приобрести в сувенирных магазинах курорта "Роза Хутор".

В регионах Общество История Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Роза хутор: 10 ярких лет вместе!

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