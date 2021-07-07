Почему крымские зоопарки и зооуголки не спешат получать лицензию

До 1 января 2022 года в России все зоопарки, зооуголки, дельфинарии, океанариумы, крокодиляриумы, и другие предприятия, которые используют в работе животных, должны получить лицензию. В Крыму таких 30, в Севастополе - пять, и ни одно из них пока не подало заявку на лицензирование. По мнению экспертов, не все объекты смогут пройти эту процедуру. Каким требованиям они должны соответствовать и почему их владельцы не спешат за документом, узнавал корреспондент "РГ".

По информации заместителя руководителя Южного межрегионального управления Россельхознадзора Юрия Епанова, на территории четырех субъектов (Краснодарский край, Адыгея, Республика Крым и Севастополь) зарегистрированы 167 предприятий, которые занимаются культурно-зрелищными мероприятиями с участием животных (дельфинарии, зоосады, зооуголки, зоопарки, дельфинарии, океанариумы, цирки и т. д.). Из них заявки на получение лицензии подали всего восемь. Все они находятся в Краснодарском крае.

Процедура лицензирования следующая: заявление с пакетом документов владельцы должны подать в Россельхознадзор (образец есть на сайте), сделать это можно по электронке или обычной почтой. Затем ведомство передает дело своей территориальной структуре для проверки условий содержания животных на местах. Специалисты должны провести замеры воды, воздуха, проверить нормы кормления, размеры клеток для каждого вида животных, наличие договора с ветеринарной службой или присутствие на предприятии штатного ветеринара и т. д.

Чаще всего замечания у проверяющих возникают к условиям содержания. Например, к наличию карантинных боксов - у многих их нет. Также не все предприниматели соблюдают требования к размерам клеток и помещений, водоемов и бассейнов, где содержатся животные, или к очистке воды.

Срок принятия решения о лицензировании - 45 рабочих дней. При этом, проверка объекта может длится две недели.

- Возможно, владельцы хотят пережить сезон, а в сентябре от них посыплется вал заявлений. Проработать их все до 1 января нашим специалистам будет сложно, - предупреждает Юрий Епанов. И призывает хозяев зоопарков, зооуголков и других заведений не тянуть до последнего и не откладывать эту процедуру на конец года.

С 1 января 2022 года на нелицензированных будут накладывать штрафы. Могут и закрыть.

- Мы работает не для того, чтобы рушить и закрывать, а чтобы привести работу к соответствию нормам, - подчеркивает заместитель руководителя Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

О том, что всем предприятиям, занимающимся культурно-зрелищными мероприятиями, связанными с животными, придется проходить лицензирование, стало известно несколько лет назад. Да, это требует затрат. Но у владельцев было достаточно времени.

В 2018 году приняли федеральный закон N 498 "Об ответственном обращении с животными и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Этот документ должен обезопасить посетителей и улучшить условия содержания животных.

В России периодически случаются трагедии из-за халатности владельцев и сотрудников зоопарков. Например, в прошлом году в одном из крымских дельфинариев при загадочных обстоятельствах погиб питомец. При проверке прокуратура обнаружила нарушения содержания (не проводили анализ качества воды, неправильно составили рацион). Несколько лет назад в симферопольском зооуголке умер лев Тайсон, это вызвало общественный резонанс и ужесточило проверки.

Не менее важна безопасность посетителей - наличие крепких ограждений и заборов. Но не все владельцы уделяют этому должное внимание. В прошлом году по всей стране разлетелась шокирующая новость: два медведя в сочинском поселке загрызли 11-летнего мальчика, подошедшего через незапертую калитку внешнего ограждения к их вольеру.

Эксперты не исключают, что в небольших зооуголках не смогут выполнить все требования лицензирования. Во многих ситуация критическая, условия содержания недопустимые. В целом же эта процедура должна отсеять желающих заработать с риском для жизни и здоровья животных и посетителей.

Председатель государственного комитета ветеринарии РК Валерий Иванов отмечает, что на полуострове есть крупные организации, которые соблюдают все требования и без особых проблем, при желании их владельцев, пройдут процедуру лицензирования.

- Но могу сразу сказать, что не все объекты получат лицензии, и для экономики республики это не будет большим ущербом, - говорит Иванов. - Скорее это будет на пользу животным, которые содержатся в условиях, не отвечающим требованиям федерального законодательства

А медлительность владельцев он объясняет тем, что предприниматели надеются на перенос сроков и продление переходного периода.

Директор парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка" Олег Зубков считает, что в первую очередь сложности возникнут на государственных предприятиях, а не на частных.

- Я думаю, большой проблемой будет получить лицензию государственным циркам, зоопаркам, океанариумам, потому что большинство построены много лет назад. И там сложно выполнить все нормативы содержания, в том числе нормативы размеров вольеров. Перестроить их не так просто, нужны большие вложения из бюджета, а во время пандемии у государства есть другие - первоочередные - задачи, - отмечает Олег Зубков.

Он рассказал, что готовит пакет документов для лицензирования. Это не быстрый процесс, к тому же сотрудники и зоотехники должны были пройти обучение.

- Думаю, мы первые в Крыму получим лицензию, - говорит Олег Зубков.

Исходя из прогнозов, что не все частные зооуголки смогут получить право на работу, возникает вопрос: если они вынуждены будут закрыться, как быть с животными? Не выпускать же их на улицу. В Россельхознадзоре не дали ответ на этот вопрос.

Кстати

В Севастополе закроют зоопарк. Сотрудники прокуратуры при проверке установили, что вольеры с животными и птицами находятся на участке, целевое назначение которого - индивидуальное жилищное строительство. Также выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства, законодательства в сфере ветеринарии в части содержания животных. Надзорное ведомство обратилось в Нахимовский районный суд Севастополя с иском к предпринимателю о запрете осуществления деятельности зоопарка и оказания населению платных услуг. Судебный акт вступил в силу. Всех животных распределят по зооуголкам.