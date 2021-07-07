Российские Су-30 сопроводили самолет-разведчик США над Черным морем

Российские истребители Су-30 сопроводили самолет-разведчик США Boeing P-8 Poseidon над Черным морем. Как сообщили в Минобороны РФ, 6 июля вечером российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Черного моря приближающуюся к границе РФ воздушную цель. В воздух были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.

Экипажи Су-30 идентифицировали воздушную цель как самолет Boeing P-8 Poseidon и сопроводили его над акваторией Черного моря.

Нарушения государственной границы России не допущено.