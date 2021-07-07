Ростуризм: Туристы надеются на смягчение ограничений в Краснодарском крае

Туристы отменяют забронированные туры в Краснодарский край на август, но многие все же надеются на смягчение введенных ограничений. Об этом сообщила журналистам руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Она пояснила, что менять планы за месяц до отпуска туристам очень сложно. Это связано с необходимостью урегулировать организационные вопросы и вопросы, связанные с возвратом средств. Кроме того, серьезные убытки несет бизнес. "Многие туристы надеются на смягчение ограничений", - сказала Догузова.

Она подчеркнула, что Ростуризм, по-прежнему считает, что необходимо дать людям возможность приезжать на отдых в Краснодарский край, в том числе, с отрицательным ПЦР-тестом. "С этой просьбой я уже обратилась к губернатору региона. Надеюсь на положительное решение", - заметила Догузова.

Региональные власти объявили 25 июня о введении ограничений для туристов в Краснодарском крае. С 1 июля заселяться в отели могут только туристы, сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие этой инфекцией или имеющие отрицательный результат ПЦР-теста. С 1 августа заселять в отели было предписано только гостей, прошедших вакцинацию. Затем условия смягчили. С 1 августа разрешили также заселять в отели с отрицательным ПЦР-тестом тех гостей, у кого есть противопоказания к прививке, а также несовершеннолетних.