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07.07.2021 13:20
Рубрика: Экономика

Ростуризм: Туристы надеются на смягчение ограничений в Краснодарском крае

Текст: Евгений Гайва
Туристы отменяют забронированные туры в Краснодарский край на август, но многие все же надеются на смягчение введенных ограничений. Об этом сообщила журналистам руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Она пояснила, что менять планы за месяц до отпуска туристам очень сложно. Это связано с необходимостью урегулировать организационные вопросы и вопросы, связанные с возвратом средств. Кроме того, серьезные убытки несет бизнес. "Многие туристы надеются на смягчение ограничений", - сказала Догузова.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Она подчеркнула, что Ростуризм, по-прежнему считает, что необходимо дать людям возможность приезжать на отдых в Краснодарский край, в том числе, с отрицательным ПЦР-тестом. "С этой просьбой я уже обратилась к губернатору региона. Надеюсь на положительное решение", - заметила Догузова.

Региональные власти объявили 25 июня о введении ограничений для туристов в Краснодарском крае. С 1 июля заселяться в отели могут только туристы, сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие этой инфекцией или имеющие отрицательный результат ПЦР-теста. С 1 августа заселять в отели было предписано только гостей, прошедших вакцинацию. Затем условия смягчили. С 1 августа разрешили также заселять в отели с отрицательным ПЦР-тестом тех гостей, у кого есть противопоказания к прививке, а также несовершеннолетних.

В регионах Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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