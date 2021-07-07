Ростуризм: Туристы надеются на смягчение ограничений в Краснодарском крае

Она пояснила, что менять планы за месяц до отпуска туристам очень сложно. Это связано с необходимостью урегулировать организационные вопросы и вопросы, связанные с возвратом средств. Кроме того, серьезные убытки несет бизнес. "Многие туристы надеются на смягчение ограничений", - сказала Догузова.
Она подчеркнула, что Ростуризм, по-прежнему считает, что необходимо дать людям возможность приезжать на отдых в Краснодарский край, в том числе, с отрицательным ПЦР-тестом. "С этой просьбой я уже обратилась к губернатору региона. Надеюсь на положительное решение", - заметила Догузова.
Региональные власти объявили 25 июня о введении ограничений для туристов в Краснодарском крае. С 1 июля заселяться в отели могут только туристы, сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие этой инфекцией или имеющие отрицательный результат ПЦР-теста. С 1 августа заселять в отели было предписано только гостей, прошедших вакцинацию. Затем условия смягчили. С 1 августа разрешили также заселять в отели с отрицательным ПЦР-тестом тех гостей, у кого есть противопоказания к прививке, а также несовершеннолетних.