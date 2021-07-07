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07.07.2021 08:57

Иранское средство

Компания из ИРИ начала строить в Астраханской области завод по производству бытовой химии
Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Экономика Юга России № 146(8497)
В особой экономической зоне "Лотос" Астраханской области забили первые сваи будущего здания завода по производству бытовой химии, инициатором строительства которого стала компания "Падидех Шими Пайдар", входящая в холдинг GIG Исламской Республики Иран.

Это уже шестой из 16 резидентов, который начинает свое производство в ОЭЗ "Лотос", но первый - с иранским капиталом. Компания намерена вложить в проект 360 миллионов рублей и затем выпускать в год девять миллионов литров шампуня, стирального порошка и других чистящих средств. Астраханское правительство ожидает, что с расширением коридора "Север-Юг" в регион потянутся и другие иранские производственники.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Как было отмечено на церемонии, посвященной началу строительства нового завода, иранские бизнесмены проявляют большой интерес к инвестированию в производство в регионе, чему во многом способствует наличие в Астрахани Генерального консульства ИРИ и филиала иранского банка. На начало 2021 года в области зарегистрировано 147 компаний с участием иранского капитала, среди которых, например, "Хазар Си Шиппинг Лайнз", владеющая контрольным пакетом акций Астраханского порта, и "Шахрванд Трейд", учредителями которой являются члены совета директоров крупнейшей в Иране муниципальной сети гипермаркетов. Среди потенциальных резидентов портовой экономической зоны в Лиманском районе Астраханской области называется иранская "Реха Азин Сафхэ", которая планирует построить завод по производству оборудования для переработки мяса крупного рогатого скота и птицы.

По мнению гендиректора ОЭЗ "Лотос" Сергея Милушкина, активность иранского бизнеса в Астрахани будет возрастать, так как идет расширение международного транспортного коридора "Север-Юг", по которому из Ирана в Астрахань удобно доставлять оборудование. В частности, учредители "Падидех Шими Пайдар" планируют на первых порах привозить в регион сырье и упаковку, а построив завод бытовой химии, начать производство материалов и тары здесь же, в особой экономической зоне.

Однако сроки окончания строительства предприятия пока четко не определены.

- В Иране такой же завод мы построили за 14 месяцев, - пояснил представитель холдинга GIG в России Надер Аббасзаде. - Но здесь сроки могут увеличиться из-за пандемии и большего количества различных согласований.

Фото: Максим Григорьев / ТАСС
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Между тем министр экономического развития Астраханской области Казбек Хадиков заявил, что местное правительство готово оказать "полную поддержку проекту", так как регион заинтересован в новых инвесторах.

На заводе после ввода в эксплуатацию потребуется, как минимум, 120 работников. Компания планирует привлекать местных специалистов, самостоятельно обучая их. Тем временем резиденты ОЭЗ "Лотос" уже столкнулись с дефицитом кадров. К примеру, компании "Гекса-Лотос", которая готовит к открытию второй цех по производству геосинтетических материалов для дорожного строительства, требуется 118 человек, судозаводу "Лотос" - 686, общая кадровая потребность предприятий экономзоны до 2025 года составляет около 1,5 тысячи работников.

- Им нужно дать соцпакет, нормальные условия жизни, тогда люди будут оставаться на своих рабочих местах, - заявил гендиректор ОЭЗ "Лотос" Сергей Милушкин. - Считаю, что вопрос кадрового обеспечения резидентов нужно рассматривать как отдельный комплексный проект. Это профориентационная работа с молодыми кадрами, открытие новых факультетов, профессиональная переподготовка, достойная зарплата, комфортные условия проживания, строительство жилья для приезжих работников, объектов общепита, расширение перечня социальных услуг и другое.

Особая экономическая зона "Лотос" создана в Наримановском районе Астраханской области в ноябре 2014-го по постановлению правительства РФ, инвестиции ее резидентов составили 30 миллиардов рублей. Сейчас в ОЭЗ действует три производства: судостроительный завод и компании по изготовлению дорожных материалов и труб для капельного орошения. Строится завод рыбных кормов, медицинских шприцев, бытовой химии. В Лиманском районе, на прилегающем участке к существующему порту Оля, также образована портовая особая экономическая зона. В настоящее время одобрена заявка резидента на строительство порта с 27 миллиардами рублей инвестиций, подписаны соглашения о намерении еще с четырьмя компаниями.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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