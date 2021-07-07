Нынешним летом мимо нашей планеты пронесется не один десяток астероидов. Самый большой, размером с небоскреб, в августе.

Окажется ли он в гравитационном поле Земли и как оно на него подействует, неизвестно, но опасаться его не стоит. Но масса космических камней помельче все-таки достигнет атмосферы и сгорит в ней, а некоторые упадут на землю. За ними начнется настоящая охота. Один из таких охотников, ростовчанин Алексей Кривенко рассказал, где лучше всего искать метеориты и сколько они могут стоить.

Алексей опытный сварщик, этим и зарабатывает. Но главное в его жизни - метеориты. Он собирает и изучает их с 2010 года. Сейчас в его коллекции 131 метеорит. Самый первый едва не залетел в огород. "Он упал вечером, на небе возникла желтая полоса, как от прожектора. Меня поразила траектория, показалось, что он заденет крыши домов, - говорит Кривенко. - Я решил, что метеорит приземлился в огородах, даже обыскал несколько участков. Объяснил соседям, что хочу найти, они не удивились. А что удивляться, метеориты же падают. Первая экспедиция закончилась неудачно, я ничего не нашел. Обнаружил его только через год, он лежал за речкой Темерник, на пустыре. Вес 38 килограммов. Я тогда ничего о метеоритах толком не знал. Но приметил, что камень необычный: черный, оплавленный. Принес домой. Мама очень обрадовалась, думала, это к счастью. Оказалось, к большим проблемам. Его же не выкинешь, он такой красивый. С тех пор у меня их все больше и больше. Некоторые на альпийской горке в саду, но большая часть дома. Только спустя 10 лет я понял, что моя первая находка - редкий лунный метеорит.

Специалисты утверждают, что искать гостей из космоса лучше всего делать в Антарктиде или в древних пустынях. Раньше Меккой охотников за метеоритами был султанат Оман, туда ездили целые международные команды, но местное правительство запретило поиск. Старателей манят Аравийская пустыня, Атакама в Чили, пустыни в Китае, в Монголии, в Ливии. Перспективно искать камни в Марокко. Но сейчас даже кочевники-туареги прониклись уважением к космосу и разобрались что к чему: приторговывают найденными метеоритами. Хороша и Антарктида, но не для всех. Этот материк называют ловушкой метеоритов, но добраться до него обыкновенному любителю почти как до другой планеты. Старатели нос не вешают, удачу может принести не только пустынный и антарктический поиск.

- Искать следует там, куда не дошел ледник. Центральная часть нашей страны была полностью под ледником, который притащил с собой огромное количество булыжников, - рассказывает Кривенко. - Выделить в этом крошеве метеорит, особенно если он уже потерял кору плавления, сложно. Классический поиск - в оренбургских и омских степях. Здесь искал метеориты профессор Петр Драверт в прошлом веке. Первый он нашел в кадушке с квашеной капустой в деревне Хмелевка. Хозяева использовали его как гнет, все-таки 6 килограммов веса. Земных камней в этих степях практически нет, поэтому крестьяне мимо булыжников равнодушно не проходили, пристраивали в хозяйстве. Петр Людовикович выменивал их на обычные камни. Ему посчастливилось найти семь штук. Сейчас ищут с помощью металлодетекторов.

Ну а самый верный способ - отправиться туда, где уже было зафиксировано падение космического тела. Недавний случай - знаменитый Челябинский метеорит, привлекший внимание не только ученых, но и охотников за небесными объектами. Не обошлось без мошенников, которые ведрами продавали любителям экзотики обычные черные камни.

Алексей Кривенко убежден, что в родной Ростовской области метеоритов тоже предостаточно. Ехать в пустыню Атакама и даже в Челябинск не обязательно, надо уметь смотреть под ноги. А еще нужны удача и упорство.

- После первого метеорита я три года ничего не мог найти, - рассказывает Кривенко. - Но не сдавался и вдруг научился их видеть. Метеоритами богат берег Азовского моря. В прошлом году на левом берегу Дона обнаружили 600-килограммовый экземпляр. Тут же вызвали на подмогу геологов. Чтобы погрузить камень в машину, надо было его распилить. 4,5 часа я держал 30-килограммовый бензорез, ломал метеорит кувалдой, надышался пыли. Представьте, небесный гость миллионы лет летал в космосе, потом его захватила гравитация Земли, он горел в атмосфере и, наконец, упал. Тут мы его и нашли!

Как понять, что вы стали свидетелем падения метеорита? Яркая вспышка, звук с раскатами, как от молнии, ударная волна. Если на небе остался след, это не значит, что метеорит окажется у вас под ногами. "Интуитивная баллистика" здесь не работает. Искать лучше по горячим следам, и шанс оказаться первым есть. Но учтите, что вместе с вами туда рванут команды мирового уровня, конкурирующих друг с другом. Кстати, "свежие" космические камни имеют большую ценность для ученых. И не только для них.

Откуда к нам метеориты летят? Большинство родом из астероидных поясов. Один из них расположен между Марсом и Юпитером. Астрономы считают, что пояс Койпера за орбитой Нептуна и облако Оорта на дальних границах Солнечной системы тоже поставляют метеориты. Но это, конечно, редкость. На страже гигант Юпитер, который стягивает к себе все, что приближается к нам с окраин. Впрочем, Алексей уверен, что его метеорит может прилететь даже из глубин вселенной. А почему нет? Достиг же наших пределов астероид Оумуамуа. С огромной скоростью промелькнул мимо, оставив сомнение - не искусственный ли? Траектория пришельца говорила, что он прибыл из глубин космоса. Он пока в Солнечной системе, устремлен в созвездие Пегаса. Но его уже не видят даже самые мощные телескопы. Может, и метеорит Алексея Кривенко, самый лучший, самый красивый, еще летит где-то в галактике.

Немного истории

Где можно найти метеорит

Неподалеку от деревни Дронино в Рязанской области. В незапамятные времена (точной даты нет) железный метеорит пробил атмосферу и приземлился в этих местах. Первую глыбу ржавого железа нашел местный житель в 2002 году. С тех пор осколки ищут каждое лето, и не зря.

В 1922 году в окрестностях села Царева, сейчас это в Волгоградской области, упал огромный каменный метеорит весом больше 1200 килограммов. Шуму наделал много, очевидцы сравнивали его с летящим драконом, у которого были огнедышащие головы. На поиски отправились несколько экспедиций, но не повезло никому. Нашли его через много лет, когда распахивали поля. На самом крупном обломке рабочие устраивали обеды. Шанс обнаружить его части есть до сих пор. В 1947 году выпал Сихотэ-Алинский железный метеоритный дождь. Осколки ищут с помощью металлодетектора. Но говорят, что лесорубы до сих пор ломают пилы о фрагменты метеорита, вонзившиеся в деревья.

Интересный вопрос

Опасны ли метеориты?

Анна Пономарева, учитель физики:

К счастью, метеориты не излучают радиацию. Даже если они когда-то были источниками радиации, то теперь от нее не осталось и следа. Остерегаться надо "техногена" - производственных шлаков, которые можно принять за метеорит. Нет гарантии, что они не "светятся", а возможность подобрать такую неприятную железку существует. Но настоящая опасность гостей из космоса в другом. Если размер метеорита будет хотя бы 100 метров, он может устроить серьезную катастрофу, а больше километра - поменяет климат планеты и вряд ли оставит шанс господствующим сейчас видам. Так уже случалось. Многие ученые считают, что причиной Пермского вымирания, когда исчезли бывшие хозяева нашей планеты - динозавры и еще масса других живых существ, стал метеорит Чиксулуб. Он врезался в Землю 66,5 миллиона лет назад. Сегодня риск встретиться с такой скалой из космоса гораздо меньше, потому что период активного формирования Солнечной системы уже позади, мы в спокойной фазе. Но ученые все-таки думают о том, что делать, если большой астероид подойдет к нам слишком близко. Среди вариантов - сбить его на другую траекторию или даже взорвать.

Кстати

Пришельцы на учете

Фото: Тагир Раджавов

В Ростовской области есть три зарегистрированных метеорита. Если вам тоже захочется поставить "на учет" свою находку, надо обратиться к сотрудникам Института геохимии и аналитической химии РАН.