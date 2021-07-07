В Ялте осудили похитителей, требовавших миллион за крымчанина

Ялтинский городской суд признал виновными в похищении крымчанина и вымогательстве выкупа за его освобождение и приговорил к разным тюремным срокам троих уроженцев Северного Кавказа. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления СК России по Крыму и Севастополю.

В ведомстве напомнили, как в июне 2020 года трое мужчин, прибывших в Ялту из Чечни, похитили местного жителя, с которым ранее работали на строительном объекте, и вымогали у него деньги. Узнав, что их бывший напарник получил за работу высокое вознаграждение, они приехали к дому в Алупке, где он тогда находился, затем насильно усадили в автомобиль и вывезли в лесной массив вблизи поселка Голубой Залив (Большая Ялта). Там злоумышленники избивали крымчанина, требуя за его освобождение миллион рублей.

- Потерпевшему удалось сбежать, - рассказали в ведомстве.

Однако его друг все-таки передал вымогателям на автовокзале в Ялте часть суммы. Взамен ему вручили паспорт и мобильный телефон жертвы. После этого злоумышленников задержали оперативники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю. По ходатайству следствия суд заключил их под стражу. Все трое обвиняемых полностью признались в содеянном.

В зависимости от роли каждого в преступлении суд признал кавказцев виновными в похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия из корыстных побуждений, а также в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в крупном размере. Таким образом, двое из них получили восемь лет и восемь месяцев и восемь с половиной лет колонии строгого режима, еще один - три с половиной года колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.