В Краснодарском краевом выставочном зале появилась экспозиция необычных рисунков на камне. Автор работ - врач по профессии и художник по призванию из столицы Кубани Елена Прийма.

Она использует камни, привезенные из разных уголков России и даже мира. Палитра образов - от известных исторических деятелей до святых, есть и совершенно фантастические неземные существа.

Елена - стоматолог с 20-летним стажем. Долгое время работала в муниципальной городской поликлинике N 3, а затем открыла свой кабинет. А творческий путь начала 11 лет назад. Сначала она научилась делать улыбки людей красивыми, а теперь в свободное от работы время и вечерами на балконе занимается росписью камней. При этом художественного образования у нее нет.

- Многие пациенты стали моими хорошими друзьями, они привозят из поездок камни и дарят мне, - рассказывает Елена Прийма. - Для росписи не каждый подойдет. Нужен "холст" особой формы, который мог бы стать прообразом для работы. Когда еду за рубеж, беру старую одежду и обувь и по мере нахождения камней избавляюсь от вещей. Один раз на таможне меня спросили, зачем я везу так много камней? Узнав, что я художник и рисую на них, пожелали хорошей дороги.

Елена признается, что мечтала учиться живописи, но ей всегда не хватало времени. И вот однажды она начала рисовать под влиянием впечатлений от путешествий. Ей уже удалось побывать в Японии, Таиланде, Австралии, Бразилии, Перу, Непале, на Шри-Ланке, и везде было интересно знакомиться с местной культурой. А камень увлек, потому что он объемный и живой.

- Порой идешь вдоль берега моря, и на глаза попадается камушек с готовым сюжетом, остается только провести кистью несколько линий по крохотным изгибам - и вот возникает лик старца. Иные экземпляры долго изучаешь, прежде чем приступаешь к росписи, - говорит Елена. - Сама идея возникла после поездки в Австралию. Я увидела, как там аналогичной работой занимаются аборигены. Свои изделия они сбывают туристам за немалые деньги. Я стараюсь ничего не продавать. Но исключение иногда делаю. Так, одна моя работа продана почти за 60 тысяч рублей. Но все же когда рисуешь, тратишь много энергии, поэтому мне жаль расставаться со своими творениями.

Есть среди ее работ и совсем неожиданная - икона Божьей Матери с младенцем на руках на остром обломке. Этот камень после удачного восхождения на вершину Эльбруса захватили с собой и подарили Елене ее друзья. А вот Чингисхан с приплюснутым носом и надменным выражением лица родился из минерала, выловленного из озера Байкал.

Чингисхан с надменным выражением лица родился из минерала, выловленного из озера Байкал

За стеклами витрин стоят молчаливые фигуры: седые и суровые монахи. А вот Царевна-лягушка. Есть даже каменная яичница-глазунья, сервированная по всем правилам, и даже... прооперированное сердце в ванночке с хирургическими инструментами.

Сейчас ни одна поездка не обходится без поиска подходящих "холстов". Иногда Елена привозит их из заповедных мест. К примеру, серия "Соловецкие монахи" создана на камнях, вывезенных с Соловецких островов. Но чаще всего основой для работ служит галька, которой усыпаны берега горных рек Кавказа. Создавать обрамление ей помогают два талантливых кузнеца, которые по эскизам Елены куют части изделий.

Кстати

Елена Прийма дает детям мастер-классы, ведет арт-терапию в Краснодарском центре социальной реабилитации "Инва Студия" для детей и подростков с синдромом Дауна. Елена уверена: "Камни - это древние хранители энергии Вселенной, используя которую можно обрести гармонию и покой". На ее занятиях особенные дети учатся рисовать, создают свой собственный шедевр, или камень-талисман.