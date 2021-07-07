В крымском городе Саки из-за ливней подтопило дома

На западе Крыма в курортном городе Саки из-за сильных осадков подтопило четыре домовладения на улице Колхозной и переулок Фонтанный. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Овдиенко.

По его словам, жильцы подтопленных домов эвакуированы, угрозы их жизни нет.

- Разрушений нет, - уточнил мэр.

Он проинформировал, что уведомил о ситуации руководство республики, и поблагодарил подразделения ресурсных организаций, МЧС и МВД за профессиональное реагирование и принятие эффективных мер.

По словам сакчан, в разных районах города произошло отключение электроснабжения.