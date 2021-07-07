Новости

Источник: Мужчина, захвативший банк, состоит на учете у психиатра 10:28
После гибели шести человек под Смоленском завели два дела 10:28
В ближайшие дни москвичей ожидает тепловой стресс 10:26
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в июле 10:20
В России проверят цены на ПЦР-тесты в частных клиниках 10:18
В Тюмени задержали захватившего банк мужчину 10:12
Наталья Сергунина: Более 110 тысяч человек из разных стран мира посетили онлайн-выставку "Город: детали" 09:55
В Тюмени эвакуировали жителей дома, в котором захватили банк 09:50
Космический мусор опасно сблизится с МКС 09:49
Назначен новый инвестиционный уполномоченный на Дальнем Востоке 09:43
В Тюмени захватили отделение Сбербанка 09:36
Эксперт оценил сроки формирования общего иммунитета к COVID-19 в России 09:24
Шесть человек погибли при пожаре под Смоленском 09:19
На тюменской трассе разбилась ехавшая на юг семья 09:14
В Подмосковье убили полицейского 09:06
Чем привлекает экспозиция Беларуси на выставке в Екатеринбурге 08:31
Минприроды подготовит закон об изъятии техники у лесных браконьеров 08:00
Лавров заявил о защите союзников при ухудшении ситуации в Афганистане 07:55
В Екатеринбурге неизвестные устроили стрельбу у кафе 07:54
В ВОЗ рассказали о росте заболеваемости COVID-19 в мире 07:49
Названы главные финансовые ошибки россиян 07:49
Англия - Дания - онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020 07:47
Мората обратился к болельщикам после решающего промаха с пенальти 07:32
Иран заявил о еще большем обогащении своего урана 07:17
Найдены тела девяти погибших при крушении Ан-26 на Камчатке 07:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
07.07.2021 10:09
Рубрика: Общество

Пережившая лишения и страх

Труженица тыла из Зверево отметила 100-летний юбилей
Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Неделя - Юг России № 149(8500)
Зоя Сапрунова - одна из самых известных и уважаемых жительниц Зверево. Война оставила в ее судьбе печальный след: все одноклассники Зои Матвеевны ушли на фронт, а домой не вернулся ни один из них.
В 1942-м, когда до Зверева докатилась война, Зое Сапруновой было 22 года. Фото: Из личного архива В 1942-м, когда до Зверева докатилась война, Зое Сапруновой было 22 года. Фото: Из личного архива
В 1942-м, когда до Зверева докатилась война, Зое Сапруновой было 22 года. Фото: Из личного архива

Сама Зоя Сапрунова была комсоргом и активистом в школе. Она безумно любила русский язык и литературу, вдохновенно цитировала Есенина, Некрасова, Горького. Но в то же время мечтала о небе и хотела стать летчицей. Девушка даже раздобыла где-то шлем пилота и с гордостью его носила. После школы перед ней встал непростой выбор, и Зоя Сапрунова попыталась объединить две страсти, одновременно поступив в педагогический институт на филфак и в парашютную секцию.

А в 1942 году в Зверево пришла война. Самым ярким и тяжелым воспоминанием для Зои Матвеевны стали налеты немецкой авиации. Особенно запомнилась бомбежка санитарного поезда, свидетельницей которой она стала.

Фото: Мария Голубкова/РГ
Новгородская пенсионерка осталась одна в аварийном доме

- Было по-настоящему страшно. Кругом гремели взрывы, взметалась земля, из вагонов с красными крестами выскакивали раненые солдаты. На костылях, в бинтах, они бежали кто куда, стараясь укрыться от бомбежки, - рассказывает Зоя Матвеевна.

Когда немцы подступили к городу, Зою отправили в эвакуацию. Она устроилась на железной дороге в Дербенте на ответственную должность учетчицы воинских эшелонов. Занималась формированием составов, которые везли оружие, боеприпасы, военную технику, раненых. А после работы отправлялась рыть окопы и противотанковые рвы.

Когда Зверево освободили, Зоя Сапрунова вернулась в родной город и работала в школе преподавателем русского языка и литературы. Ученики до сих пор вспоминают ее как требовательного, но справедливого наставника. Практически все выпускники Зои Матвеевны получали высший балл по литературе и русскому языку. А коллеги отмечают смелость и принципиальность педагога. Рассказывают, например, о конфликте с директором школы, который притеснял учителей. Педагоги роптали, но открыто выступить против начальства не решались. Только Зоя Матвеевна не стушевалась и высказала директору в лицо претензии коллектива. Руководитель принял их к сведению, ситуация изменилась.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Министр здравоохранения России рассказал, как стать долгожителем

Впрочем, смелость у Сапруновых в роду. По семейной легенде, отец Зои Матвеевны, оставшийся во время оккупации в Зверево, даже проучил фашиста. На квартире у Сапруновых разместились румыны, и один из них украл очки. Сапрунов-старший догнал вооруженного солдата на улице и заставил его вернуть украденное.

Несмотря на пережитые испытания, Зоя Матвеевна сохранила удивительную интеллигентность до самых преклонных лет.

- Человеческий ум необъятно велик, он не знает границ совершенства, - любит она повторять. Эту фразу Зоя Сапрунова считает своим главным жизненным кредо и пытается донести ее смысл до других. В свои сто лет Зоя Матвеевна удивляет родных и близких, читая по памяти "Размышления у парадного подъезда" Некрасова.

На ее юбилей с поздравлениями приехали 8 внуков и 14 правнуков. Зоя Матвеевна пожелала гостям доброго здоровья и долгих лет жизни.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
В Тюмени задержали захватившего банк мужчину
Шесть человек погибли при пожаре под Смоленском
В ВОЗ рассказали о росте заболеваемости COVID-19 в мире
Посольство РФ отвергло обвинения в кибератаке на комитет республиканцев
О чем рассказал Валерий Фальков на "Деловом завтраке" в "РГ"
Насколько опасен штамм коронавируса "дельта плюс"