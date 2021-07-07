Зоя Сапрунова - одна из самых известных и уважаемых жительниц Зверево. Война оставила в ее судьбе печальный след: все одноклассники Зои Матвеевны ушли на фронт, а домой не вернулся ни один из них.

В 1942-м, когда до Зверева докатилась война, Зое Сапруновой было 22 года. Фото: Из личного архива

Сама Зоя Сапрунова была комсоргом и активистом в школе. Она безумно любила русский язык и литературу, вдохновенно цитировала Есенина, Некрасова, Горького. Но в то же время мечтала о небе и хотела стать летчицей. Девушка даже раздобыла где-то шлем пилота и с гордостью его носила. После школы перед ней встал непростой выбор, и Зоя Сапрунова попыталась объединить две страсти, одновременно поступив в педагогический институт на филфак и в парашютную секцию.

А в 1942 году в Зверево пришла война. Самым ярким и тяжелым воспоминанием для Зои Матвеевны стали налеты немецкой авиации. Особенно запомнилась бомбежка санитарного поезда, свидетельницей которой она стала.

- Было по-настоящему страшно. Кругом гремели взрывы, взметалась земля, из вагонов с красными крестами выскакивали раненые солдаты. На костылях, в бинтах, они бежали кто куда, стараясь укрыться от бомбежки, - рассказывает Зоя Матвеевна.

Когда немцы подступили к городу, Зою отправили в эвакуацию. Она устроилась на железной дороге в Дербенте на ответственную должность учетчицы воинских эшелонов. Занималась формированием составов, которые везли оружие, боеприпасы, военную технику, раненых. А после работы отправлялась рыть окопы и противотанковые рвы.

Когда Зверево освободили, Зоя Сапрунова вернулась в родной город и работала в школе преподавателем русского языка и литературы. Ученики до сих пор вспоминают ее как требовательного, но справедливого наставника. Практически все выпускники Зои Матвеевны получали высший балл по литературе и русскому языку. А коллеги отмечают смелость и принципиальность педагога. Рассказывают, например, о конфликте с директором школы, который притеснял учителей. Педагоги роптали, но открыто выступить против начальства не решались. Только Зоя Матвеевна не стушевалась и высказала директору в лицо претензии коллектива. Руководитель принял их к сведению, ситуация изменилась.

Впрочем, смелость у Сапруновых в роду. По семейной легенде, отец Зои Матвеевны, оставшийся во время оккупации в Зверево, даже проучил фашиста. На квартире у Сапруновых разместились румыны, и один из них украл очки. Сапрунов-старший догнал вооруженного солдата на улице и заставил его вернуть украденное.

Несмотря на пережитые испытания, Зоя Матвеевна сохранила удивительную интеллигентность до самых преклонных лет.

- Человеческий ум необъятно велик, он не знает границ совершенства, - любит она повторять. Эту фразу Зоя Сапрунова считает своим главным жизненным кредо и пытается донести ее смысл до других. В свои сто лет Зоя Матвеевна удивляет родных и близких, читая по памяти "Размышления у парадного подъезда" Некрасова.

На ее юбилей с поздравлениями приехали 8 внуков и 14 правнуков. Зоя Матвеевна пожелала гостям доброго здоровья и долгих лет жизни.