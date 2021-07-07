Памятник установят на Павловском мысе, на территории госпиталя Черноморского флота. Госпитальная стенка стала местом последней швартовки санитарного транспорта "Армения" в ноябре 1941 года. Монумент будет открыт 7 ноября 2021 года - к 80-летию со дня гибели теплохода, перевозившего, по разным оценкам, от 4,5 до 10 тысяч человек.

Этой весной командующий ЧФ объявил конкурс эскизов памятника. Поступило 11 вариантов от скульпторов Севастополя, Москвы и Московской области. В финал вышли три работы, а победителем стал проект Студии военных художников имени Грекова (Москва). Авторы - скульптор Алексей Чебаненко и архитектор Андрей Белый - рассказали, что, прежде чем приступить к работе, посетили пристань, от которой "Армения" уходила в последний рейс. Они решили сделать памятник двусторонним: он будет по-разному раскрываться смотрящему с моря и с суши.

- Основная идея - показать трагедию и символичность, наполнить памятник максимальным количеством смыслов, - говорит Алексей Чебаненко. - С моря будет главный фасад: силуэт носа корабля, который, разрезая волны, уходит в последний путь. С обратной стороны зритель сможет увидеть взлетающих чаек, которые символизируют души погибших, а под ними - композицию из личных вещей - это морской бинокль, фуражка, шинель, кортик, медицинская военная сумка, архивные документы, игрушки Ведь среди жертв были мирные жители, дети. На море полный штиль - это означает, что 80 лет прошло, а память остается, чайки до сих пор кружат, вещи лежат на дне.

Памятник высотой более пяти метров изготовят из патинированной бронзы. Его поставят на краю причала, убрав часть парапета - у носа корабля заплещутся волны. Будет возможность спуститься по ступеням вниз и рассмотреть скульптуру со стороны моря. Здесь также закрепят бронзовый мемориальный венок. На белой стене напротив напишут имена погибших. Уже известны имена более 300 человек.

Победителя конкурса выбирали тайным голосованием. В комиссию вошли представители ЧФ, военных музеев Севастополя, общественных организаций.

- Госпиталь - это закрытая территория, широкой общественности вблизи памятник будет малодоступен, - говорит директор музея "35-я береговая батарея" Валерий Володин. - Поэтому должна быть рельефная композиция, которая бы не заслоняла здание госпиталя и при этом просматривалась с проходящих пассажирских и туристических катеров.

Заместитель командующего Черноморским флотом капитан первого ранга Андрей Палий пояснил, что установку памятника профинансирует минобороны РФ. Стоимость еще предстоит рассчитать.

- Памятник будет хорошо виден с моря жителям и гостям города, проходящим на катерах мимо госпитальной стенки, - говорит Палий. - На теплоходе "Армения" погибло в основном гражданское население Севастополя и Ялты, которое должны были эвакуировать на Кавказ. Долгое время мы ничего не знали о трагедии, и только в прошлом году транспорт обнаружили на дне моря.

Он добавил, что жители Севастополя смогут увидеть скульптуру во время памятных мероприятий, которые будут проходить на территории госпиталя в день гибели теплохода. .

Справка "РГ"

Теплоход "Армения" 1928 года постройки с началом войны был переоборудован в санитарный транспорт. Выполнил 15 эвакуационных рейсов из Одессы и Севастополя, вывез более 15 тысяч человек. В последний рейс отправился 6 ноября.

Перед экипажем стояла задача вывезти из Севастополя и Ялты военные госпитали с оборудованием, персоналом и ранеными. Точное количество пассажиров до сих пор неизвестно. По одной из версий, в Севастополе на борт приняли 1500 человек, а в Ялте добавилось еще около 4500, в том числе мирное население, спасавшееся от боев и обстрелов. Учет при погрузке не велся. Корабль вышел из ялтинского порта утром 7 ноября и вскоре затонул в результате атаки немецких самолетов.

В 2018 году ФСБ рассекретила архивные документы СМЕРШа, среди которых были результаты расследования гибели "Армении". Представлен поминутный отчет о трагедии, назван квадрат, в котором затонул теплоход. В 2020 году экспедиция минобороны РФ и Русского географического общества при помощи подводного робота обнаружила корабль в 15 морских милях от Ялты на глубине 1500 метров. Теплоход был повторно обследован в 2021 году, выполнена детальная съемка в высоком разрешении, обнаружены орудия 21-К, установленные на палубе после мобилизации теплохода, зафиксированы разрушения от попадания авиабомб. В мае этого года из воды поняли бронзовый судовой колокол с надписью "Армения". Поисковые работы уже раскрыли новые детали трагедии и в дальнейшем помогут установить виновных в гибели санитарного транспорта.