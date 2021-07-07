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07.07.2021 14:35
Рубрика: Общество

В "Сириусе" пройдет международная конференция "Диалоги о геномике"

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
В Научно-технологическом университете (НТУ) "Сириус", расположенном на одноименной федеральной территории, которая раньше входила в границы города-курорта Сочи, в четверг откроется трехдневная международная конференция с участием научных коллективов России, Австрии, Германии и Франции "Диалоги о геномике: лучшие практики лабораторий РФ и Европы".
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Мероприятия состоится в форме лекций и мастер-классов от ведущих ученых России и стран ЕС в рамках Года науки и технологий и соберет более 150 участников.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
В Сириусе стартовала программа для школьников "Большие вызовы"

Среди лекторов - российские и иностранные руководители лучших билатеральных проектов, получивших финансирование в рамках грантов Российского научного фонда (РНФ) на проведение совместных исследований с европейскими партнерами, представители ведущих лабораторий РФ и Европы, характеризующихся высокой международной репутацией и признанными в мире результатами исследований.

Организатором выступил российско-австрийский форум гражданских обществ "Сочинский диалог" при поддержке российско-французского форума гражданских обществ "Трианонский диалог" и форума гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог". Партнерами стали КФУ (Россия), ФГБУ "НМИЦ Эндокринологии" Минздрава России (России), Венский медицинский университет MedUni Wien (Австрия) и Научно-технологический университет "Сириус" при информационной поддержке Министерство науки и образования РФ и РНФ.

По словам устроителей, конференция предоставит возможность расширенного неформального общения лучших российских и европейских ученых с целью создания и развития совместных проектов, глубокого обмена опытом по передовым организационным и научным практикам в области геномных технологий и исследований, а также стимулирования российских исследований в области наук о жизни.

"Международное сотрудничество становится особенно значимым в условиях пандемии. Важно консолидировать генетические исследования научных сообществ разных стран для создания новых технологий ранней диагностики вирусных заболеваний, а в последствии вакцин и лекарств нового поколения, - рассказал руководитель направления "Нанобиомедицина" НТУ "Сириус" Максим Никитин. - Форум, безусловно, будет способствовать развитию генетических технологий в России и мире".

Выступающие уделят внимание не только научной, но и организационной составляющей работы лаборатории и проведенных исследований. Участники конференции познакомятся с исследовательскими проектами НТУ "Сириус". В нем нет факультетов и кафедр, а основу вуза составляют научные центры, развивающие приоритетные для России направления: генетика и науки о жизни, когнитивные науки, информационные технологии и искусственный интеллект, математика, урбанистика.

Кстати

До конца года в Научном центре генетики и наук о жизни НТУ "Сириус" будет достроен самый масштабный в России лабораторный комплекс, оснащенный современным оборудованием, позволяющим проводить исследования мирового уровня. Кроме того, российские ученые проведут очные лекции и мастер-классы для школьников - молодых исследователей, участников Научно-технологической проектной образовательной программы "Большие вызовы".

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