В Сочи расчищают набережные и открываются пляжи

Вчера вечером в Сочи после мощного ливня со шквалистым ветром начали работать пляжи, кроме наиболее пострадавших в микрорайоне Кудепста Хостинского района. По крайней мере об этом заявили в мэрии курорта. Корреспонденты "РГ" побывали в разных районах города, чтобы убедиться в этом.

...Во вторник утром корреспонденты "РГ" увидели на центральном сочинском пляже "Ривьера" необычную картину: после продолжительного шторма к морю, словно чайки, слетелись золотоискатели. Стрелка на часах еще не подошла к шести, но изрядно потрепанный берег уже сосредоточенно обследуют пять человек. Стандартный набор местного золотоискателя - металлодетектор, распознающий вид того или иного элемента таблицы Менделеева, и ковш-черпалка, с помощью которого просеивают прибрежную гальку. Волны миновавшего шторма частенько выбрасывают золотые украшения со дна к урезу воды, и найти их там не составляет труда.

А рядом, на территории Морского вокзала, расположились кучки рыбаков - привычная курортная жизнь начала возвращаться. Хотя на той же "Ривьере" по-прежнему валяется множество обломков вынесенных штормом деревьев и перевернутые шезлонги.

Утром все пляжи были еще закрыты, но с Курортного проспекта на небольшом участке между Хостой и Кудепстой легко можно было разглядеть взрослых и детей с плавательными кругами. День выдался жарким, поэтому отдыхающие не отказывали себе в удовольствии окунуться в прохладную воду.

- Ну и стихия прошла, - обсуждают свежие новости пассажиры автобуса N 48 и вглядываются в береговую линию пляжа.

"Шторм. Купание запрещено" - гласит аншлаг на пляже санатория "Автомобилист". Местные называют эти места центральным кудепстинским пляжем. На него не пускают, да туда и невозможно пройти. Вся береговая зона на несколько метров в высоту устлана корягами деревьев.

А вот пляж "Бора-Бора" около "Спутника" в Хостинском районе кажется прекрасно сохранившимся после пережитого, хотя следы стихии есть и здесь.

- Мне пришлось утром самой расчищать ступени, чтобы пройти на берег, - говорит 74-летняя Лидия Борисовна Осадчук из Пермского края. - Это же кошмар, что случилось! Буквально несколько дней назад здесь купалась, а сейчас в море не зайти. Решила прийти сюда позагорать, а заодно и почитать книгу.

Парни из местного кафе вздохнув сказали, что здесь им работы на несколько дней, а ребята из зоны сап-серфинга невозмутимо сообщили, что у них вообще ничего не пострадало.

На территории Морского вокзала расположились кучки рыбаков - привычная курортная жизнь начала возвращаться

- Мы в низине, удар стихии на нас обрушился одним из первых, - рассказала гендиректор пансионата "Бургас", что в Адлерском районе, Ирина Большевых. - Со вчерашнего дня весь коллектив пансионата устраняет последствия аварии. Все подвалы оказались затоплены. Сегодня мы уже работаем в штатном режиме. Администрация предоставила нам технику, в том числе пожарную машину и помпу для откачивания воды. Нас предупредили, что будет шторм, и мы приготовили дизель-генератор, поэтому отключений электричества не было. Пока туристы отдыхают не на пляже, а у бассейна. Всего около 780 человек.

- В городе мероприятия по расчистке на 80 процентов завершены - с пляжных территорий убрали грязь, вывезли испорченную мебель, - заявил глава Сочи Алексей Копайгородский. - Сейчас идет колоссальная зачистка города. На пляжах находится много деревьев. В ручном режиме бригады работают, техники достаточно. После того, как все будет убрано, проведем санитарную обработку.

...Однако стихия, оставив в покое Сочи, неожиданно переместилась на соседний курортный Туапсинский район. Вчера здесь возле поселка Лермонтово была перекрыта федеральная трасса Джубга - Сочи. На участке дороги - кстати, единственной, соединяющей город-курорт и остальную Кубань, - протяженностью в километр уровень воды из-за разлива реки Шапсухо поднялся выше метра.

Увы, не обошлось без жертв. Во время наводнения под Туапсе погибли три человека, в том числе ребенок. Двое из них оказались в перевернувшейся от разлива реки машине, а тело пожилой женщины обнаружили в затопленном доме. СК возбудил уголовное дело.

По данным синоптиков, в Геленджике и Сочи до конца недели будет облачно, но без дождей. В Туапсе до конца недели - облачно и без осадков.

Между тем

В Крыму компенсируют ущерб за утопленные машины туристов и местных жителей. В одной только Ялте подано более 180 заявлений. Например, Марина Щагина из Москвы остается в Ялте с мужем и 5-летним ребенком. Во время потопа их машину чуть было не унесло в море. По словам хозяйки, состояние ужасное: кузов разбит, внутри вода стояла до приборной панели. Семья путешествует на автомобиле, поэтому в нем были все вещи. Уничтожены все электронные устройства, аппаратура для съемки, ноутбук, одежда, обувь, испорчены документы. Когда в администрации Ялты узнали, что пострадавшая от наводнения семья с маленьким ребенком живет в палатке, за ними прислали машину и предложили переехать в санаторий "Смена" в Понизовке. По словам Марины, сами они никуда не писали и не жаловались, власти зафиксировали их звонок во время потопа по номеру 112, а потом перезвонили, чтобы узнать, нужна ли помощь. "Мы очень благодарны, что нас не оставили в беде, - говорит женщина. - Ждем, когда починят машину. Присылали эксперта для оценки. Надеемся, что будут какие-то выплаты на ремонт автомобиля".

От наводнения в Крыму пострадали почти 900 автомобилей. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что подсчет ущерба, который стихия причинила автомобилям, завершится на этой неделе. Будут приняты решения о компенсациях за счет благотворительных средств.

Подготовила Юлия Крымова, Ялта

МЧС

На юге России непогода уже проявила себя в полной мере, и это еще не предел. Разрушения и погодные аномалии таковы, что некоторые руководители, не замеченные ранее в конспирологии, даже заговорили о климатическом оружии. Спасатели отмечают, что таких мощных и продолжительных дождей в обычно маловодном Крыму никто и не помнит.

А на Дальнем Востоке уже сформировалось пять тайфунов (при норме два).

Ученые ведущего НИИ системы МЧС указали, что уже сейчас в бассейне реки Амур сформировалась одна высотная фронтальная зона над Хабаровским краем. И еще одна действует южнее Приморья над Японией. По прогнозам метеорологов, в ближайшее время может произойти их смещение на север и юг.

"В этом случае горы Корейского полуострова больше не будут препятствовать прохождению тропических циклонов, как это было ранее. В то же время раскаленный воздух с территории Китая будет сталкиваться с холодными воздушными массами с севера, что приведет к сильным ливневым дождям", - сообщили специалисты ВНИИ ГО ЧС.

Если прогноз окажется даже частично верным, то можно ожидать раннее начало сезона муссонных дождей на Дальнем Востоке уже в июле.

Подготовил Тимофей Борисов