В Волгоградской области следователи возбудили уголовное дело о хищении в школьной столовой. Дети недополучали мясо. По предварительной оценке, ущерб составил более 50 тысяч рублей.

В селе Кондраши в школу ходят 139 ребят. Их родители пожаловались, что учеников плохо кормят. После обращения прокуратура провела проверку, которая и выявила серьезные нарушения.

- При приготовлении куриного бульона сотрудники столовой использовали не мясную продукцию, как предусмотрено технологической картой, а пищевую добавку "бульон куриный", - говорит старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. - Использование пищевых заменителей вместо натуральной продукции указывало на возможные факты хищения.

Мясо и другие ингредиенты школа приобретала за бюджетный счет. Но в кастрюлю самое ценное не попадало. Это стало поводом для уголовного дела по статье "Мошенничество". Двух человек привлекли к дисциплинарной ответственности. Директора обязали устранить нарушения и привлекли к административной ответственности. А вот с поваром в образовательном учреждении уже расстались.

Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов высказался за привлечение к уголовной ответственности тех, кто виновен в предоставлении некачественного питания в школах. Полпред напомнил, что в данном случае "речь идет о наших детях и внуках".

- Пусть сидят в тюрьме и сами едят то, что они хотели дать детям, - пожелал полпред.

Причем такая же участь должна ожидать и укрывателей подобных фактов за пособничество. По его словам, поблажек делать никому нельзя.

По данным полпредства, в прошедшем учебном году в целом питание школьников было организовано "неплохо". Около 800 тысяч учащихся во всех 4182 школах округа были обеспечены горячими завтраками или обедами. Но проблемы остаются.

Не все школы в Калмыкии, Крыму, Ростовской и Астраханской областях успели подготовиться в соответствии с требованиям Роспотребнадзора. Питание в таких школах было организовано по "временной схеме", в том числе с участием сторонних организаций. Также в прошедшем учебном году обнаружено большое количество нарушений в организации питания. Речь, в частности, идет о низком качестве продуктов, отсутствии сопроводительных документов, несоответствии рациона составленному меню, низкой температуре готовых блюд, нарушении условий хранения продуктов, правил мытья посуды и оборудования, а также о личной гигиене сотрудников пищеблоков.

В 42 школах Ростовской области двухнедельное меню разрабатывалось без учета возрастных групп, в двадцати использовались некачественные и не подходящие для питания детей продукты, а в девяти порции готовых блюд были меньше нормы - в тарелки школьников просто недокладывали еды. Кстати, о нарушениях активно сообщали родители. В новом учебном году обращениям родителей и работе родительских комитетов будет уделено особое внимание. А летом Роспотребнадзор оценит готовность школ в сфере организации питания.