Жители окраин Элисты стараются не выходить на улицу без крепкой палки или горсти петард в кармане для самообороны. А некоторые с опаской передвигаются даже по собственному двору. Причина - в расплодившихся агрессивных собаках, буквально терроризирующих людей.

Критическая ситуация сложилась в садоводческом товариществе "Мелиоратор 2", в северо-западном районе города. Дома и участки здесь недорогие, поэтому на полупустынных улицах товарищества круглогодично живут в основном небогатые пенсионеры и малообеспеченные семьи. Вернее, выживают на грани межвидовой войны. И не исключено, что скоро в начавшейся жестокой борьбе за жизненное пространство появятся первые жертвы. Тем более что нападение собачьих стай на людей здесь перестало быть редкостью.

- На меня собаки нападали уже трижды, - рассказывает председатель садоводческого товарищества Татьяна Ланцинова. - Я проверяла счетчики на участках, когда неожиданно налетела свора. Собаки оказались мелкорослыми, но вели себя очень агрессивно. Кидались, прыгали, кусали. Я отбивалась как могла, кричала, звала на помощь. Было очень страшно. Стало так плохо, видно, подскочило давление, что земля подо мной начала качаться. Думала только о том, чтобы не упасть. Иначе бы свора меня загрызла. Мне повезло: мимо проезжала машина и увезла меня. В другой раз собаки загнали меня на постройку из бетонных плит. Пришлось звонить знакомой, чтобы она меня выручила. Собак кое-как отогнали, а я после пережитого еле дошла до дома на трясущихся ногах. В третий раз я разговаривала на улице с хозяйкой дачного участка, и на нас тоже напала свора. Но у женщины была палка, и мы смогли отбиться. Теперь люди стараются не ходить без палок. Хотя и они не всегда помогают.

Местная жительница Алла тоже пострадала от собак. Она возвращалась после работы, вооруженная палкой, но на женщину напало слишком много собак. Дать им отпор в одиночку не получилось.

Позднее Алла вспоминала, как, спасая жизнь, с неожиданной для самой себя сноровкой, будто кошка, забралась на забор, а оттуда перелезла на бочку с водой. Ей пришлось несколько часов просидеть в осаде. Собаки вели себя как волчья стая, загнавшая в лесу жертву на дерево, в ближайших дачных домах людей не было, звать на помощь оказалось некого, а телефон остался в оброненной сумке на земле.

Муж элистинки, обеспокоенный тем, что супруга не отвечает на телефонные звонки, отправился ее искать и наткнулся на собак. Ему удалось разогнать псов, но для этого пришлось использовать не только палку, но и маленькие петарды, "бомбочки", как их называют местные. Собаки еще не привыкли к новому оружию людей и пока пугаются громких разрывов, поэтому люди теперь насыпают горсть "бомбочек" в карманы. Но четвероногий противник может атаковать не только на улице.

60-летняя элистинка Лариса чудом спасла трехлетнюю внучку от собаки, пробравшейся во двор. Бабушка выбежала на крик ребенка и едва успела подхватить девочку на руки и ногой отшвырнула собаку. К счастью, собака оказалась одна, так что пожилая женщина смогла с ней справиться. Пес лишь слегка поцарапал ребенка. После этого Лариса взяла кредит и заменила забор из старой рабицы на надежный металлический. Чтобы расплатиться за этот кредит, пенсионерке с инвалидностью пришлось выйти на работу.

- А однажды собаки ворвались и к нам во двор. Мне пришлось запереться в туалете и пережидать там, пока муж их не прогнал. Если забор ненадежный, собаки подрывают землю и нападают на домашнюю птицу и ягнят. У нас был случай, как собаки загрызли ягненка на глазах у ребенка. Мальчику после этого пришлось пройти курс реабилитации у психолога. Еще трех ягнят собаки задрали у девушки-инвалида. Ее саму сестра едва успела затащить в дом. У меня на глазах тоже огромная свора из полусотни собак задрала сразу нескольких ягнят. В другой раз псы загрызли насмерть привязанную ослицу. А еще у нас начались проблемы с кошками. Собаки их попросту разрывают. Одно время из-за отсутствия кошек в товариществе расплодилось огромное количество мышей и крыс. Дошло до того, что мы специально ездили в город ловить бездомных кошек. Но собаки и их разодрали. Теперь кошек держим дома под замком. Конечно, так жить невозможно. Мы и к чиновникам обращались, и полицию вызывали. Но никто ничего не предпринимает. Наверное, так будет продолжаться, пока однажды кто-то не сможет отбиться от собак, - сетует Татьяна Ланцинова.

Специалисты отмечают, что проблема возникла из-за того, что отстреливать или усыплять собак теперь нельзя, иначе может возникнуть ответственность за жестокое обращение с животными. По закону бездомных собак следует отлавливать и направлять в специализированные приюты и уже там вакцинировать, стерилизовать, а при необходимости лечить.

Однако в Калмыкии пока ни одного такого питомника нет. Ведь они должны отвечать ряду условий. Там должны быть газ, вода, свет, канализация, теплые полы, комната для специалистов. Необходимо также два гектара земли. Кроме того, приют не должен располагаться ближе 150 метров от жилых домов.

Нельзя сказать, что городские власти совсем не занимаются решением этой проблемы. Для собачьего приюта уже выбрано подходящее место: скорее всего, он появится в районе элистинского аэропорта, где есть все необходимые коммуникации и два гектара свободной земли. При этом приют для животных можно будет построить на достаточном удалении от жилых домов. Но это дело долгое, а критическая ситуация уже назрела и на нее необходимо реагировать безотлагательно.

- Пока нет собачьего приюта, где животных можно быстро стерилизовать, они дают приплод, и их количество на улицах увеличивается. Причем эта проблема характерна не только для Элисты, но и для всей республики. В Лагани, например, жители какое-то время каждый день провожали детей до школы из-за расплодившихся агрессивных собак. Всего за прошлый год в республике примерно 740 человек обратились к врачам после нападения и укусов собак. Из них около половины - в Элисте. И это только зарегистрированные случаи. У нас может произойти такая же трагедия, как в Башкирии, где бродячие собаки растерзали ребенка. Пока для приюта сделают проект, найдут деньги, пока его построят, пройдет слишком много времени. Лучшим выходом из ситуации стал бы временный питомник в любом ангаре, где можно установить вольеры и ограждения, - говорит глава регионального исполкома ОНФ, депутат Народного хурала Баатр Мергульчиев.

Кстати

"РГ" уже писала о частном приюте для собак, который по собственной инициативе организовала элистинка Тамара Параева. Она взяла кредит, купила недорогой дачный домик и привезла туда щенков и больных собак. Пожилая женщина содержит животных в основном на свою пенсию. Но средств не хватает даже для того, чтобы должным образом огородить территорию.

- Если бы у меня была возможность, я бы, конечно, купила дачу с забором. Но таких денег и возможностей у меня нет. Сейчас вся пенсия в основном уходит на еду для собак и выплату по кредиту. Некоторые сердобольные люди помогают чем могут. Привозят что-нибудь с бойни или с животноводческой точки. Кто-то дает по 50 - 100 рублей. Но этого, конечно, мало.

По словам Тамары Георгиевны, ее животные привиты и будут стерилизованы. Но многие соседи считают, что несанкционированный приют лишь усугубляет "собачью" проблему элистинских окраин, потому что окрепшие у Параевой животные сбиваются в уличные стаи.

Использовать этот приют в качестве временного городского питомника невозможно. Это всего лишь маленький и неприспособленный для подобных целей домик даже без нормального забора.