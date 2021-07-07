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07.07.2021 20:44
Рубрика: Общество

Будьте верными своей мечте

Выпускница из Ростова-на-Дону сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов
Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8501)
Выпускница классического лицея из Ростова-на-Дону Алика Осадчая - девушка очаровательная и интересная, у нее много друзей, но в последнее время на все их предложения провести время вместе она отвечала решительным отказом. А все потому, что захотела полностью отдать себя учебе. Зиму и весну она провела, буквально "закопавшись" в учебниках, и своего таки добилась. В 2021 году Алика стала единственной выпускницей школ России, кому удалось сдать ЕГЭ на максимальные 400 баллов.

- Я сдавала обязательный в этом году экзамен по русскому языку и три предмета по выбору: историю, обществознание и английский язык. Так вышло, что по каждому из предметов у меня оказался самый высокий результат - 100 баллов, - рассказала корреспонденту "РГ" Алика.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Здесь стоит отметить, что преподавателей очаровательной девушки ее результат ничуть не удивил - по их словам, она буквально поражала педагогов и одноклассников своей целеустремленностью и желанием учиться. К моменту окончания лицея в копилке ее наград оказались медали "За особые успехи в учении" и "За особые успехи выпускнику Дона", а также дипломы участника и победителя научных Олимпиад.

Победитель всероссийского конкурса "Учитель года" Михаил Гуров говорит, что полученный на экзамене максимальный балл - это результат системной работы. Так, одноклассница Алики Марианна Куц также показала отличный результат и набрала на ЕГЭ 300 баллов. Если бы то была банальная удача, то она вряд ли улыбнулась бы двум ученицам одного класса.

- Это выдающаяся победа, и она - абсолютно заслуженная. Алика и Марианна долго и упорно занимались. Они не сходили лишний раз на свидание, не посетили с друзьями кинотеатр, а учили уроки и готовились к тестированию. И как следствие - получили такой прекрасный результат, - рассказал Михаил Гуров.

А вот сама Алика Осадчая полагает, что для успешной учебы необходимы не только усидчивость и "зубрежка", но и самоконтроль, критичный анализ и постоянное желание расширить свой кругозор.

- В чем секрет успеха? Будьте целеустремленными и идите к своей мечте. Пусть вам сначала придется пожертвовать развлечениями , но потом вы с лихвой все наверстаете. Будьте верными своей мечте, и тогда вы добьетесь успеха, - поделилась Алика.

Теперь юная ростовчанка готовится к поступлению в МГИМО, чтобы изучать международное право и стать юристом.

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