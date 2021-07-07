Жителю Волгограда дали 22 года за изнасилование и убийство девочки

Волгоградский облсуд вынес приговор 32-летнему жителю региона, который изнасиловал и убил 10-летнюю девочку - дочь своей знакомой. Мужчину приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщает областная прокуратура, фигурант совершил преступление в ноябре прошлого года. Будучи в алкогольном опьянении, он предложил девочке проводить ее к матери. По дороге мужчина завел ребенка в лес, изнасиловал, затем убил и спрятал погибшую между деревьев.

В сообщении отмечается, что гособвинение просило суд о пожизненном наказании для подсудимого, при этом мужчина свою вину отрицал.