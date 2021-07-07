Жительница Ростовской области прописала в своем доме 700 иностранцев

Сотрудники полиции Ростовской области пресекли противоправную деятельность жительницы города Каменск-Шахтинский: женщина оформляла фиктивную прописку иностранцам.

Как сообщает пресс-служба УМД России по региону, нарушительница прописала в своем доме более 700 человек без предоставления им места проживания. В месяц она регистрировала до 15 человек.

В ее отношении возбуждено уголовное дело, в ходе обысков оперативники изъяли дома у подозреваемой более тысячи бланков о регистрации граждан по месту пребывания.