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07.07.2021 02:01
Рубрика: Происшествия

Скользкое дело

Жительница Волгограда наказала магазин на 300 тысяч рублей
Текст: Николай Грищенко (Волгоград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8498)
Отсудить у крупной торговой компании 300 тысяч рублей компенсации морального вреда за сломанную ногу в магазине сумела жительница Волгограда. Для того чтобы добиться справедливости, потребовалось около года разбирательств в нескольких судебных инстанциях.

- Инцидент произошел в супермаркете на проспекте Университетский. Женщина пришла за покупками, но в магазине уборщицы помыли полы. Горожанка поскользнулась, упала и сломала ногу, - рассказали "РГ" в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Женщину пришлось госпитализировать и проводить операцию. Кроме того, ей пришлось приобрести инвалидную коляску, ходунки, покупать лекарства и регулярно проходить медобследование. Представители торговой компании признать свою вину за увечье отказались, и тогда женщине пришлось искать справедливости в суде.

Отказ от компенсации адвокаты ответчика мотивировали тем, что администрация магазина уборкой не занимается, а прибегает к услугам клининговой компании. Дескать, компенсацию следует выспрашивать с уборщиц, а дирекция торгового объекта ни при чем, и, хотя переживает за пострадавшую, но может лишь выразить ей сочувствие. Однако судья не согласился. "Разрешая спор, суд пришел к выводу о том, что причинение вреда здоровью истицы произошло вследствие ненадлежащего исполнения ответчиком обязанности по уборке магазина, обеспечивающей безопасное движение граждан", - уточнили в судебном ведомстве.

Торговая компания пыталась обжаловать решение суда, но безуспешно

Проще говоря, дирекция не выставила после влажной уборки торгового зала табличек с надписью "Осторожно, влажный пол". Их отсутствие и стало основанием для вынесения судебного решения в пользу пострадавшей. Торговая компания пыталась обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях, но безуспешно.

- Этот случай еще раз говорит: надо реформировать систему защиты прав потребителей, которую сейчас осуществляют представители различных ведомств и организаций. А это запутывает людей, и они не знают, куда обращаться за конкретной помощью. Настало время создать институт Уполномоченного по правам потребителей по аналогии с действующей структурой для предпринимателей. Благодаря этому сократится время для решения проблем пострадавших, разрешения споров и получения компенсации, - считает представитель "Объединения потребителей России" Владислав Махмудов.

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