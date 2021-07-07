Новости

Оползень на юге Мексики унес жизни троих детей 04:08
В японском городе Мацуэ объявили эвакуацию жителей 03:49
Эндокринолог предупредил о негативном влиянии жары на больных диабетом 03:43
Третья волна COVID-19 в Мексике не принесла роста смертности из-за вакцинации 03:20
Вильфанд о погоде в Москве: Жарко будет даже ночью 03:20
Байден: К концу недели вакцинируются 160 миллионов американцев 03:16
Хакеры не получили доступа к данным комитета Республиканской партии США 02:40
До 36 выросло число погибших при обрушении дома во Флориде 02:27
Более 400 человек заразились коронавирусом после вакцинации в Швейцарии 02:10
Федерико Кьеза признан лучшим игроком матча Италия - Испания 01:45
На Камчатке возобновили поиски на месте крушения Ан-26 01:45
Вильфанд предупредил жителей ЦФО об "опасном солнце" 01:39
Контейнеровоз Ever Given сможет покинуть Суэцкий канал 00:43
Во Франции тесты на COVID-19 для иностранных туристов станут платными 00:35
В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за всплеска преступлений с оружием 00:05
Эксперты назвали 7 самых здоровых продуктов во время пандемии 06.07.2021
Роспотребнадзор: Россияне стали уделять больше внимания здоровью 06.07.2021
Подростки, получившие первый компонент "Спутник V", чувствуют себя хорошо 06.07.2021
Под Костромой погиб генетик Олег Балановский 06.07.2021
В Вооруженных силах свыше 5 тысяч человек прошли ревакцинацию 06.07.2021
ВОЗ: Пандемия коронавируса находится на очень опасной стадии 06.07.2021
Россия увеличила импорт товаров из дальнего зарубежья почти на треть 06.07.2021
Банк Англии обязал сотрудников приходить на работу раз в неделю 06.07.2021
Швейцария заменит Украину на ЧМ по пляжному футболу в России 06.07.2021
Заболевшая COVID-19 Москалькова поблагодарила всех за поддержку 06.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
В "РГ" пройдет пресс-конференция: "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция: "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
07.07.2021 04:04
Рубрика: Культура

Чтобы не пропасть в лености

В центре древнерусских ремесел разрешают трогать историю руками
Текст: Евгений Китаев (Челябинск)
Российская газета - Неделя - Урал № 149(8500)
В парке исторической реконструкции "Гардарика" в Сосновском районе, открылся центр древнерусских ремесел. Это шесть ориентированных на школьников мастерских - ткацкого, литейного, кузнечного, гончарного, токарного и пекарского дел. В них занимаются не имитацией трудового процесса, а приобщением к нему.
Оказывается, погружение в старинные ремесла - очень увлекательное занятие. Фото: Агентство международного сотрудничества Челябинской области Оказывается, погружение в старинные ремесла - очень увлекательное занятие. Фото: Агентство международного сотрудничества Челябинской области
Оказывается, погружение в старинные ремесла - очень увлекательное занятие. Фото: Агентство международного сотрудничества Челябинской области

Задумано так: приходят дети на экскурсию и словно на машине времени переносятся в иную реальность. А там ни еду, ни посуду, ни другие предметы быта не купить. Чтобы не пропасть в лености и получить все необходимое для жизни, нужно включать трудовые навыки, как делали, обеспечивая себя, наши предки. В результате под присмотром старших девочки идут молоть муку и печь из нее печенье, прясть пряжу, ткать рушники, а мальчики делают глиняную посуду, плавят бронзу, вытачивают деревянные скалки, куют гвозди в кузнице.

Ивановцы увидят работы мастера холуйской лаковой миниатюры

Формирование парка "Гардарика" (это, поясняет его нынешний руководитель Павел Белоусов, древнескандинавское название Руси, означающее страну городов или укрепленных поселений) началось в 90-х годах. Площадку его отец, тогда работник совхоза, получил в качестве земельного пая при изменении формы собственности хозяйства и решил воплотить на ней свою давнюю мечту. Он хотел стать археологом, но стал инженером и, когда представился случай поменять род деятельности, воспользовался им. Павел с братом были у него в помощниках. Однако, частично воплотив свои задумки, посвященные прошлому Руси, инициаторы поняли: парк получается каким-то однобоким, с перекосом в милитаристскую тематику, историю оружия и его применения.

Девочки идут прясть пряжу, ткать рушники, а мальчики делают глиняную посуду, плавят бронзу

Чтобы сместить акценты и раздобыть ресурсы для новых декораций, Павел с единомышленниками подали заявку на конкурс президентских грантов и выиграли его - в итоге два миллиона рублей пошли на строительство ремесленных площадок. Еще 600 тысяч инвестировали сами, изготавливая для мастерских аутентичное оборудование, точные исторические реплики. Токарный станок, печь для обжига гончарных изделий, меха для кузницы, сундук с инструментами и многое другое заказывали у современных умельцев по старым чертежам, а вот ткацкий станок купили по объявлению. Белоусов и его коллеги стали завсегдатаями блошиных рынков, прицениваясь к раритетам прошлого. А теперь гости, посмотрев на результаты их трудов, начали бесплатно предлагать семейные артефакты, хранящиеся на чердаках и в кладовых. Ощущение правды должно быть бесспорным, говорят создатели центра.

- Многие дети, особенно городские, приезжают к нам со скепсисом: чего мы тут, дескать, не видели? - делится Белоусов. - Но это настроение меняется, когда у них получается какая-нибудь полезная вещь, загораются глаза.

Фото: Пресс-служба КГУ
Чем занимались курганцы в начале ХХ века, как одевались и что ели

Как-то СМИ рассказали об опыте одного австралийского предпринимателя. Он устраивал для клиентов сафари на джипе, предоставив возможность пассивно, из окна, наслаждаться местными красотами. Однако во время очередного рейса джип с представителями Страны восходящего солнца заглох, и японские туристы были вынуждены несколько километров толкать машину по бездорожью. Коммерсант уж было решил, что на бизнесе можно ставить крест. Но каково ж было его изумление, когда он познакомился с восторженными откликами японцев. Такого чудесного приключения, делились те, с ними никогда не случалось. Такова сила сопричастности и соучастия!

- Сегодня между городом и деревней нет былой разницы, и исторический пласт, замешанный на ремеслах, постепенно исчезает, - рассуждает Белоусов. - Мы же хотим сохранить эти частицы прошлого хотя бы в исторических заповедниках, чтобы у детей формировались зрительные образы. Это способствует пониманию, а понимание рождает интерес к истокам.

- В центре нет красных ленточек, как в музее, за которые нельзя шагнуть, - говорит Ольга Сукинова, представитель департамента продвижения туристического потенциала - подразделения Агентства международного сотрудничества Челябинской области. - Нет и экспонатов, которые нельзя трогать руками. Напротив, трогать необходимо, и от этого рождается особое ощущение: все мы - звенья бесконечной истории, ее участники и творцы.

В регионах Культура Арт Народные промыслы Общество История Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян
Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ
В Петербурге при получении секретных документов задержан консул Эстонии
В Москве ввели вакцину "Спутник V" первым подросткам
Вышла первая в России полная биография Николая Лескова
Как Витебск готовится к открытию "Славянского базара"