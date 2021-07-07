В парке исторической реконструкции "Гардарика" в Сосновском районе, открылся центр древнерусских ремесел. Это шесть ориентированных на школьников мастерских - ткацкого, литейного, кузнечного, гончарного, токарного и пекарского дел. В них занимаются не имитацией трудового процесса, а приобщением к нему.

Задумано так: приходят дети на экскурсию и словно на машине времени переносятся в иную реальность. А там ни еду, ни посуду, ни другие предметы быта не купить. Чтобы не пропасть в лености и получить все необходимое для жизни, нужно включать трудовые навыки, как делали, обеспечивая себя, наши предки. В результате под присмотром старших девочки идут молоть муку и печь из нее печенье, прясть пряжу, ткать рушники, а мальчики делают глиняную посуду, плавят бронзу, вытачивают деревянные скалки, куют гвозди в кузнице.

Формирование парка "Гардарика" (это, поясняет его нынешний руководитель Павел Белоусов, древнескандинавское название Руси, означающее страну городов или укрепленных поселений) началось в 90-х годах. Площадку его отец, тогда работник совхоза, получил в качестве земельного пая при изменении формы собственности хозяйства и решил воплотить на ней свою давнюю мечту. Он хотел стать археологом, но стал инженером и, когда представился случай поменять род деятельности, воспользовался им. Павел с братом были у него в помощниках. Однако, частично воплотив свои задумки, посвященные прошлому Руси, инициаторы поняли: парк получается каким-то однобоким, с перекосом в милитаристскую тематику, историю оружия и его применения.

Девочки идут прясть пряжу, ткать рушники, а мальчики делают глиняную посуду, плавят бронзу

Чтобы сместить акценты и раздобыть ресурсы для новых декораций, Павел с единомышленниками подали заявку на конкурс президентских грантов и выиграли его - в итоге два миллиона рублей пошли на строительство ремесленных площадок. Еще 600 тысяч инвестировали сами, изготавливая для мастерских аутентичное оборудование, точные исторические реплики. Токарный станок, печь для обжига гончарных изделий, меха для кузницы, сундук с инструментами и многое другое заказывали у современных умельцев по старым чертежам, а вот ткацкий станок купили по объявлению. Белоусов и его коллеги стали завсегдатаями блошиных рынков, прицениваясь к раритетам прошлого. А теперь гости, посмотрев на результаты их трудов, начали бесплатно предлагать семейные артефакты, хранящиеся на чердаках и в кладовых. Ощущение правды должно быть бесспорным, говорят создатели центра.

- Многие дети, особенно городские, приезжают к нам со скепсисом: чего мы тут, дескать, не видели? - делится Белоусов. - Но это настроение меняется, когда у них получается какая-нибудь полезная вещь, загораются глаза.

Как-то СМИ рассказали об опыте одного австралийского предпринимателя. Он устраивал для клиентов сафари на джипе, предоставив возможность пассивно, из окна, наслаждаться местными красотами. Однако во время очередного рейса джип с представителями Страны восходящего солнца заглох, и японские туристы были вынуждены несколько километров толкать машину по бездорожью. Коммерсант уж было решил, что на бизнесе можно ставить крест. Но каково ж было его изумление, когда он познакомился с восторженными откликами японцев. Такого чудесного приключения, делились те, с ними никогда не случалось. Такова сила сопричастности и соучастия!

- Сегодня между городом и деревней нет былой разницы, и исторический пласт, замешанный на ремеслах, постепенно исчезает, - рассуждает Белоусов. - Мы же хотим сохранить эти частицы прошлого хотя бы в исторических заповедниках, чтобы у детей формировались зрительные образы. Это способствует пониманию, а понимание рождает интерес к истокам.

- В центре нет красных ленточек, как в музее, за которые нельзя шагнуть, - говорит Ольга Сукинова, представитель департамента продвижения туристического потенциала - подразделения Агентства международного сотрудничества Челябинской области. - Нет и экспонатов, которые нельзя трогать руками. Напротив, трогать необходимо, и от этого рождается особое ощущение: все мы - звенья бесконечной истории, ее участники и творцы.