ФСБ ликвидировала ячейки террористов в Пензе, Уфе и Челябинске

Четыре законспирированные ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир", деятельность которой в России запрещена, ликвидировали силовики на территории трех крупных городов - в Пензе, Уфе и Челябинске.

"Задержаны четыре главаря и 11 активных участников, среди них как граждане России так и стран Центрально-Азиатского региона", - передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Нейтрализовали злоумышленников в сотрудничестве с представителями полиции и Следственного комитета в конце июня - начале июля по решению Верховного суда.

По информации ФСБ, задержанные действовали по указанию из-за рубежа, вели целенаправленную работу по распространению террористической идеологии на территории нашей страны.

"Они вербовали в свои ряды жителей России из числа местных мусульман и трудовых мигрантов", - рассказали в пресс-службе силового ведомства.

У фигурантов нашли и изъяли запрещенные пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации - все, что они использовали в своих целях. По факту деятельности злоумышленников возбуждены уголовные дела.