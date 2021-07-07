Группа Синара и Сбер будут сотрудничать в сфере ESG

ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) - это набор критериев деятельности компании, который включает заботу об экологии, социальную ответственность и соблюдение стандартов корпоративного управления. Соглашение, заключенное между Группой Синара и Сбербанком, охватывает все эти направления.

В частности, стороны договорились об организации финансирования проектов Группы Синара, ее дочерних обществ и совместных предприятий, соответствующих принципам "зеленого" или устойчивого развития. Компания и банк намерены осуществлять совместные социальные инициативы в регионах своей деятельности, а также принимать меры для снижения экологических рисков, негативного воздействия на окружающую среду и уменьшения выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ.

"Подписывая это соглашение, мы опирались на многолетнее сотрудничество банка и предприятий Группы Синара и ориентировались на актуальность глобальных трендов в области устойчивого развития. Сбер сегодня выступает драйвером ESG-трансформации, и мы высоко ценим, что лидеры рынка разделяют с нами принципы ответственного инвестирования", - отметил председатель Уральского банка Дмитрий Суховерхов.

"Группа Синара в своей деятельности уже давно внедряет наилучшие доступные технологии, которые предполагают инвестиции в экологичность производства, создание безопасных условий труда, развитие кадрового потенциала, а также содействует развитию регионов своего присутствия, которых сегодня уже свыше пятидесяти. Вместе с тем мы планируем сделать эту работу еще более системной. Уверен, что подписанное сегодня соглашение откроет новые возможности для дальнейшей ESG-трансформации корпоративной стратегии и обмена лучшими практиками в этой сфере", - прокомментировал генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский.