Источник: Мужчина, захвативший банк, состоит на учете у психиатра

Мужчина, который задержан сегодня после попытки захватить в Тюмени отделение Сбербанка, имеет отклонения. "Он находится в неадекватном состоянии и состоял на учете у психиатра", - сообщил ТАСС источник в силовых ведомствах, уточнив, что личность мужчины уже установлена.

Инцидент случился сегодня утром: в 09.20 в правоохранительные органы сообщили, что в банк на Червишевском тракте вошел мужчина, начал угрожать и требовать деньги. В помещении при этом находились двое сотрудников организации - они оказались заложниками злоумышленника.

К месту происшествия оперативно стянули значительные силы органов правопорядка, территорию оценили, а жителей пятиэтажки, на первом этаже которой находится офис банка, эвакуировали на безопасное расстояние.

К этому часу грабитель задержан. Оцепление постепенно снимают. Но еще идет проверка объектов на предмет опасных предметов.