Югра и Венгрия подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня второй день работы делегации Югры на международной промышленной выставке "Иннопром".

Одним из самых значимых событий на полях форума стало подписание соглашения между правительством Югры и министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии о международных и внешнеэкономических связях. Подписи под документом поставили губернатор Югры Наталья Комарова и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Югра и Венгрия будут сотрудничать в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной областях.

В частности, Югра планирует поставлять в Венгрию продукцию топливно-энергетического комплекса и деревообработки. Отметим: сегодня Югра входит в пятерку регионов России, самых богатых лесом.

Ведущее лесозаготовительное и деревообрабатывающее предприятие округа - Югорский лесопромышленный холдинг - уже поставляет продукцию в страны Европейского союза.

- Поставки производимой в регионе продукции, в частности предприятий ТЭК и деревообработки, - одно из перспективных направлений экономического сотрудничества между Югрой и Венгрией. В этом ряду LVL-брус, производимый в регионе, очень востребованный товар, и мы готовы поставлять его на экспорт, - отметила Наталья Комарова.

У Югры и Венгрии давние налаженные связи. Товарооборот между странами сегодня превышает два миллиона долларов в год. Из Венгрии в округ завозятся оборудование и текстиль.

На полях "Иннопрома" было подписано и соглашение о сотрудничестве между Свердловской областью и Югрой. Подписи под документом поставили губернатор Евгений Куйвашев и Наталья Комарова.

Взаимодействие между регионами в рамках соглашения будут выстраиваться по целому ряду направлений, в частности, в сфере экономики, науки и техники, торговли, а также культуре и образовании.

Напомним: у двух регионов-соседей хорошо выстроенные отношения. Югра и Средний Урал давно сотрудничают в машиностроении и металлообработке, электротехнике, химической промышленности, нефтегазовой отрасли.

Планируется, что Югра и Средний Урал будут также сотрудничать в вопросах законотворческой деятельности, в том числе при рассмотрении проектов федеральных законов. Соглашением предусмотрено расширение связей между творческими союзами и объединениями, деятелями культуры и искусства, подготовка научных кадров, разработка и реализации программ дополнительного образования.

Кроме того, Югра и Свердловская область договорились об информационном обмене по вопросам защиты и социального обслуживания наиболее уязвимых групп населения. Регионы будут вместе совершенствовать работу системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, а также создавать безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Справка "РГ"

"Иннопром" - это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. По данным организаторов, выставку в этом году посетят порядка 450 иностранных гостей из Германии, Великобритании, Японии, Индии, Канады, Таиланда, ЮАР, Словении, Чехии, Казахстана, Армении, Белоруссии и других стран. Всего 23 крупных зарубежных делегации. В 2021 году страной-партнером выставки впервые стала Италия - страна, входящая в десятку ведущих экономик мира, один из главных внешнеторговых партнеров России. В прошлом году товарооборот между Россией и Италией составил свыше 18 миллиардов евро.