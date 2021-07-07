На "Иннопром" привезли первую в РФ цистерну для сжиженного водорода

Крупнейший российский производитель криогенного оборудования презентовал на "Иннопроме" первый отечественный контейнер-цистерну для перевозки сжиженного водорода. Это не просто емкость, а сложный агрегат с азотной охлаждающей завесой.
В этом году предприятие, которое выросло из завода, основанного в 1931 году академиком Капицей, отмечает 90 лет. У него большой опыт по изготовлению самых разных теплообменников оригинальной конструкции для атомной, химической и нефтегазовой промышленности.
Актуальность показанной в Екатеринбурге разработки очевидна. Как ранее рассказал в интервью "РГ" заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, водород в течение ближайших 7-10 лет, при удешевлении его производства, станет конкурентоспособной альтернативой другим видам топлива. И главная проблема в настоящее время именно в транспортировке. Вот к решению этой задачи и подключилось предприятие - участник международной выставки, которая третий день проходит в Екатеринбурге.
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Подготовка кадров для роботизации в вузах является одной из ключевых задач системы образования. Роботы вытесняют людей с производства, но кадры остаются ключевым драйвером развития робототехники. Без специалистов предприятия не решатся на использование этих технологий. Теме посвятили секцию на Иннопроме
Промышленники внедряют сервисы для охраны труда и доставки грузов
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