На "Иннопром" привезли первую в РФ цистерну для сжиженного водорода

Крупнейший российский производитель криогенного оборудования презентовал на "Иннопроме" первый отечественный контейнер-цистерну для перевозки сжиженного водорода. Это не просто емкость, а сложный агрегат с азотной охлаждающей завесой.

В этом году предприятие, которое выросло из завода, основанного в 1931 году академиком Капицей, отмечает 90 лет. У него большой опыт по изготовлению самых разных теплообменников оригинальной конструкции для атомной, химической и нефтегазовой промышленности.

Актуальность показанной в Екатеринбурге разработки очевидна. Как ранее рассказал в интервью "РГ" заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, водород в течение ближайших 7-10 лет, при удешевлении его производства, станет конкурентоспособной альтернативой другим видам топлива. И главная проблема в настоящее время именно в транспортировке. Вот к решению этой задачи и подключилось предприятие - участник международной выставки, которая третий день проходит в Екатеринбурге.