Видео: На "Иннопроме" показали человекоподобного робота для МФЦ

На международной выставке "Иннопром" пермская компания по производству роботов показала киборга Алекса, который уже осенью будет работать в МФЦ Екатеринбурга.

Как рассказал "РГ" директор по развитию компании Олег Кивокурцев, предполагается, что он будет работать также, как обычные специалисты МФЦ: клиент подходит к свободному окошку, где робот проводит необходимые манипуляции с документами. Алекс подключен к другим устройствам и сервисам. Он сканирует документы и на основании этого формирует заявление. Посетитель подписывает бумаги, робот сканирует их и отправляет в информационную систему. Также машина может консультировать по услугам, печатать талоны и памятки.

- Он копирует выражения лица человека: может двигать глазами, бровями, губами, общаться и отвечать на вопросы. Технология, разработанная в компании, а также собственная запатентованная конструкция позволяют воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. Специалисты также использовали свою технологию создания искусственной кожи, - отметили в компании.

Алекс внешне похож на человека, но несмотря на то, что у него даже видны поры и морщины. некоторая неестественность движений его все равно выдает. Кроме того, на груди у него довольно объемная круглая камера.

Производители поставили перед собой задачу сломать барьер недоверия людей к машинам. Как отметил председатель совета директоров фирмы Алексей Южаков, полгода назад в МФЦ завершилось исследование социальных установок относительно роботов.

- Оказалось, что наиболее положительную оценку клиентов получил роботизированный человек. То есть идеальная формула оказания услуг - внешность человека плюс общение по скрипту робота. Человек никогда не будет говорить как робот, а вот робот, который выглядит как человек - уже не за горами, - сказал Алексей Южаков.

Кстати, он сам и стал прототипом внешности механического работника МФЦ.

- С него снимали силиконовые слепки 11 раз: чтобы получить один слепок, нужно сидеть неподвижно в течение нескольких часов. После "маску" оцифровывали в 3D-модели и там "рисовали" для нее мимику. Еще одна сложность в том, что лица роботов всегда получаются шире (силикон толще человеческой кожи) и взрослее, потому что нет тонуса мышц, - поделились разработчики.