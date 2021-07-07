На "Иннопроме" показали инновационную альтернативу мяса

Новый продукт - инновационную альтернативу мяса - привезла на "Иннопром" российская компания из Белгородской области.

В составе растительного мяса, очень похожего по вкусу на настоящее, три вида белка - гороховый, рисовый и соевый, а также три вида масла - рапсовое, кокосовое и подсолнечное. Все это обогащено витаминами группы В и приправлено специями.

В меню два вида котлет - для бургеров и домашние. Мясо поступает на рынок в виде готовых замороженных полуфабрикатов. В продукте высокое содержание белка - не менее 12,5 граммов на 100 граммов продукта.

Вообще, вегетарианцам, а тем более веганам, которые отказываются и от молочных продуктов, приходится непросто: выбор продуктов довольно узкий. Так что появление белковых котлет должно их обрадовать.

- Наша целевая аудитория - это флекситарианцы, то есть люди, которые то мясо едят, то не едят. Такие вегетарианцы с плавающим графиком - шутит представитель компании Алена Гурьева.

Новым "мясом" уже заинтересовались и рестораны, и ритейл.