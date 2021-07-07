На "Иннопроме" показали робота, который умеет сортировать отходы

Система состоит из роботизированной установки и нейросети. Последняя анализирует большой поток входящих изображений с камеры, установленной над мусорным конвейером, и дает команду руке-манипулятору: брать или не брать определенный предмет. Точнее, присасывать - сортировка отходов происходит за счет создания вакуума.
Нейросеть умеет распознавать около 40 разных фракций: все ПЭТ-бутылки, начиная от прозрачных, заканчивая коричневыми, пластиковую тару из-под масла и молока, бытовой химии, а также алюминиевые банки и тетрапаки. Промышленный робот способен сам себе очищать продувом, что особенно важно при работе с грязным сырьем.
- Сейчас на мусоросортировочных заводах в России, как правило, стоят на конвейере рабочие и "выдергивают" полезные фракции из общего потока. С точки зрения влияния на здоровье среда очень агрессивная, лучше ее сделать безлюдной. Мы разработали технологию, которая позволяет это сделать, - пояснил "РГ" представитель предприятия-разработчика.
Один такой робот может заменить минимум двух рабочих на конвейере. Если поток ТКО более-менее подготовленный, то есть - в городе реализуется программа раздельного сбора мусора, то эффективность робота повышается до четырех человек. В сутки он сортирует 2,5 тонны ПЭТ-отходов, это около 45 бутылок в минуту. Окупается такое оборудование всего за год-полтора, уверяют в компании.
Пилотный проект был реализован в Санкт-Петербурге на мусоросортировочном заводе, там установили шесть роботов. Сейчас новинка активно внедряется в Москве. В планах у разработчика выйти в регионы: первыми станут Белгород и Ставрополь.
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