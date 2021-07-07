На "Иннопроме" представили роботов-андроидов и беспилотный транспорт

После годичного онлайн-отпуска снова распахнула свои двери международная промышленная выставка "Иннопром" в Екатеринбурге. На этот раз она посвящена гибкому производству: тому, как бизнес адаптируется к пандемии и ускоренной цифровизации. На Урал приехали представители более 600 компаний из 18 российских регионов и 22 стран. 11 государств подготовили национальные экспозиции. Демонстрационные стенды заняли больше 50 тысяч квадратных метров. Самый крупный - итальянский, поскольку именно эта страна в 2021 году выступает официальным партнером "Иннопрома". Корреспонденты "РГ" прошлись по выставке и оценили самые необычные и самые прорывные экспонаты.

Танцуют и улыбаются

Первое, что бросается в глаза - роботы. Их на "Иннопроме" множество - от промышленных "рук", которые режут, упаковывают, варят металл, наносят гравировку и рисуют по ткани, до роботов-собак, роботов-компаньонов и консьержей. Они чокаются бокалами с чаем, танцуют, играют в скраббл, пытаются выражать эмоции. Например, мило кокетничают: "Ой, я, кажется, все прослушал, повторите свой заказ".

На первый взгляд, это всего лишь развлечение для посетителей выставки. На самом деле те же робособаки, которые впервые появились в России лишь в конце 2020 года, могут разгоняться до 12 километров в час, переносить до 12 килограммов грузов, осматривать труднодоступную местность и передавать изображение на смартфон. На "Иннопром" их привез резидент Сколково. А вот у робота Алекса прописка пермская. Кибер-Алекс двигает головой, губами, пытается моргать, у него мягкие пальцы, вот только позы и улыбки пока еще не очень естественные. На груди сияет восьмиконечная синяя звезда - камера, которая служит роботу глазами. Такая человекоподобная модель распознает речь, может отвечать на вопросы, синхронизируется с разными приложениями и цифровыми модулями. Подобные Алексы уже трудятся в МФЦ Перми и Москвы.

Берут размером

Среди самых масштабных экспонатов - первый прототип беспилотника для исследования глубин Мирового океана, поиска затонувших объектов, обслуживания нефтегазового оборудования. Его разработчиком в рамках проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) выступил нижегородский завод имени 70-летия Победы. Аппарат может погружаться на глубину в тысячу метров и ускоряться до 10 тысяч километров.

- У нас была цель выпустить машину, способную работать в жестких условиях среды - например, подо льдом. Встроили воздухонезависимые энергосистемы, интеллектуальное управление движением. Это позволяет долгое время не всплывать на поверхность и выполнять целый ряд задач - от мониторинга объектов до геологоразведки, - говорит заместитель гендиректора ФПИ Игорь Денисов.

Не менее впечатляюще выглядит гигантский гребной винт для судов арктического класса от промгруппы КОНАР. Его диаметр - около пяти метров, а вес каждой лопасти - более трех тонн. Судно, оснащенное такими винтами, способно непрерывно продвигаться в сплошном льду толщиной до полутора метров. Что примечательно: у него стопроцентно российское производство, включая литье, механическую обработку и балансировку.

Робот-собака может пригодиться, например, на складе: передать расположение товаров и артикулы, а также перенести небольшой груз. Фото: Татьяна Андреева

Довольно много на "Иннопроме" представлено транспорта. Так, петербуржцы привезли в Екатеринбург модифицированный троллейбус с увеличенным автономным ходом и двухсекционный низкопольный трамвай для узкой колеи.

"Умнеют" не только подводные лодки, поезда и трамваи, но и сельхозтехника: системы точного вождения и беспилотного управления от НПО автоматики могут устанавливаться на тракторы и комбайны. За безопасное движение беспилотного транспорта по заданной траектории с оптимальными скоростями отвечает искусственный интеллект.

Капсула здоровья

Разумеется, не мог обойти стороной "Иннопром" и тему защиты здоровья. Один из самых скромных, но при этом самых ценных экспонатов - первый в мире зарегистрированный иммуноглобулиновый раствор "Ковид-глобулин". Он создан компанией "Нацимбио" на основе плазмы людей, переболевших COVID-19, и содержит нейтрализующие коронавирус антитела. После завершения клинических испытаний его собираются применять для лечения средних и тяжелых форм заболевания.

На Урал приехали представители более 600 компаний из 18 российских регионов и 22 стран

Также на "Иннопроме" показали инновационный медицинский респиратор без завязок, который держится на лице шесть часов за счет гипоаллергенного медицинского клея, и "Капсулу здоровья". Ее разработчики отмечают, что, проведя внутри нее всего 15 секунд, человек не только дезинфицирует тело и одежду рассеянным ультрафиолетом и воздушно-озоновой смесью, но и получает физиолечение.

При ежедневном посещении кабины улучшаются показатели крови. Ее можно установить как на заводе, так и в торговом центре, аэропорту, на вокзале, в школах и больницах. "Капсулы здоровья" уже используют для своего персонала предприятия Татарстана, Иркутской, Ульяновской и Ростовской областей.