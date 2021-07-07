На "Иннопроме" презентовали проект "зеленая гранула", суть которого - в объединении первичного и вторичного ПЭТ-сырья (флексы) при синтезе полимера в соотношении 75 на 25 процентов.

Этот метод является передовым для России и экологичным, поскольку повторное использование ценного сырья снижает удельную энергоемкость производства, как следствие, уменьшает выбросы парниковых газов в атмосферу.

- Когда гранула полностью состоит из вторичного сырья, ее нельзя использовать для синтеза пищевой упаковки. Как показали лабораторные исследования, у "зеленой гранулы" характеристики не сильно отличаются от первичного сырья, то есть с точки зрения нормативов она отвечает самым высоким требованиям. В итоге мы получим качественную и экологичную ПЭТ-упаковку, спрос на которую растет, - пояснил Роман Суровцев, представитель компании.

На стенде велся обратный отсчет до запуска инновационного проекта. Точнее, до окончания модернизации одной из двух линий на заводе в Благовещенске, где будут выпускать новинку. Ровно через 267 дней "зеленая гранула" выйдет в производство. Пока это первая попытка в России вовлечь вторсырье в синтез нового полимера. Ежегодно планируется использовать около 34 тысяч тонн вторичного сырья, сообщает пресс-служба предприятия. Оно будет обязательно подвергаться входному контролю качества.