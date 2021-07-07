На Среднем Урале оценили вероятность введения QR-кодов

В Москве рестораны и музеи для пропуска посетителей используют QR-коды с информацией о полном курсе вакцинации от коронавируса. В оперштабе Свердловской области оценили, позволяет ли эпидобстановка не вводить такую пропускную систему в регионе.

- В ближайшие дни никаких изменений не предвидится. Мы не планируем пока принимать решения с лимитированием посещений мест питания и других. Но ситуация меняется, будем ориентироваться по ней. Если будем фиксировать рост заболеваемости, то принятие таких мер возможно, - сказал сегодня на брифинге оперштаба заместитель губернатора Павел Креков.

Он отметил, что в далекой перспективе - многомесячной - надо ориентироваться на мировой опыт, который показывает, что многие страны Европы перешли на использование QR-кодов при посещении практически всех общественных мест.

- Я не удивлюсь, если через некоторое количество месяцев эта история станет для нас обыденной. Поэтому вопрос с вакцинацией - вопрос перспективы. Какой-то выбор будет всегда, будут заведения, куда можно будет попасть без кода, но лично я в таком случае бы предпочел то заведение, где более безопасно, - сказал Павел Креков.

Он отметил, что в оперштабе знают о проблемах с записью на вакцинацию через "Госуслуги". Специалисты проводят "контрольные закупки" и узнают, насколько легко записаться на прививку в поликлинику. По итогам примут меры.

По данным оперштаба, за последние сутки в области выявлено 345 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зафиксированных случаев инфекции составляет 96 137. Выздоровел за сутки 301 человек, всего с болезнью справились 89 539 человек. Погибло на сегодня еще 18 свердловчан. Всего жертвами коронавируса стали 3944 пациента.