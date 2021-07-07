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07.07.2021 12:14
Рубрика: Происшествия

На Урале завели уголовное дело после отравления детей хлором в сауне

Текст: Юлия Мякишева

В Екатеринбурге следственный комитет возбудил уголовное дело о небезопасных услугах после того, как пятеро маленьких детей попали в больницу с отравлением парами хлора. До того они посещали бассейн в сауне на Вторчермете.

В Челябинске в детсаду после тихого часа умер ребенок

Дети попали в больницу 3 июля. Ранее сообщалось, что пострадали только два ребенка: 9-летний мальчик и 10-летняя девочка, однако стало известно, что отравившихся больше, сообщил сегодня старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга.

Сразу после ЧП была начата проверка, сейчас обстоятельства случившегося будут расследовать уже в рамках уголовного дела. Сотрудники СК и Роспотребнадзора выясняют обстоятельства. Устанавливается степень тяжести вреда здоровью, взяты пробы воды, назначены экспертизы. Допрашиваются очевидцы и сотрудники сауны. Специалисты изучают документы заведения и устанавливаю ответственных лиц.

"Выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства", - также сообщила облпрокуратура.

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