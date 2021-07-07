Ростех и Лаборатория Касперского защитят "умные" станки от киберугроз

О внедрении современных решений для защиты промышленной техники от кибератак договорились на полях международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге крупные игроки рынка.

Свои подписи под знаковым документом поставили руководители компании "СТАН", которая проектирует и производит станки, "РТ-Капитал" (входит в госкорпорацию Ростех), а также НПО "Адаптивные Промышленные Технологии" - дочернего предприятия "Лаборатории Касперского", которое специализируется в области промышленного интернета.

Цифровизация сегодня актуальна во всех сферах экономики и станкостроение не стало исключением. "Развитие цифровых сервисов и трансформация заготовительных цехов - основа любого производства, и без надежной защиты данных они не возможны", - подчеркивает гендиректор "РТ-Капитал" Кирилл Федоров.

"Станок с ЧПУ (числовым программным управлением - прим.ред.) тесно интегрируется в IT-инфраструктуру предприятия. Происходит постоянный обмен данными между оборудованием и системами управления производством - это необходимое условие в современной бизнес-модели. Создание совместных сквозных цифровых сервисов сразу же, на первоначальном этапе, позволит снизить издержки и обеспечить оптимальную загрузку оборудования в условиях постоянно изменяющихся требований к изделиям", - говорит Денис Полевщиков, генеральный директор ООО "СТАН", занимающего более пятидесяти процентов отечественного рынка производства металлообрабатывающих станков.

Оборотная сторона такого прогресса - растущие риски: появляется возможность несанкционированного доступа к данным, чертежам и производственным планам, попытки повлиять на работу предприятий извне. Под удар может попасть и заказчик оборудования. Поэтому одним из первых этапов воплощения сегодняшних договоренностей в жизнь станет формирование цифрового полигона, на базе которого могут быть отработаны все основные сервисы и риски. В конечном итоге, уверены стороны, это позволит создать конкурентоспособные российские решения с высоким экспортным потенциалом.

В рамках соглашения протестируют и начнут применять новый класс кибериммунных решений, задача которых - обеспечивать безопасное подключение промышленных источников данных к цифровым платформам производства 4.0.

Таким образом, компания "СТАН" одной из первых в стране начнет поставлять вместе со станками и систему защиты от атаки на них. Машины будет оснащать новой разработкой KasperskyIoTSecureGateway 100 - это шлюз данных, обеспечивающий прямое защищенное подключение к промышленным доменам с прессовым оборудованием, конвейерами, станками ЧПУ и так далее. Шлюз, благодаря архитектуре множественных независимых уровней безопасности, может выполнять только те действия, которые были предусмотрены на этапе проектирования. Это означает, что большинство традиционных кибератак не смогут "пробиться" сквозь него. Как следствие, отпадает необходимость в дополнительной защите оборудования.

"Первые поставки станков с системой защиты от киберугроз мы рассчитываем произвести до конца текущего года", - отметил глава "РТ-Капитал" Кирилл Федоров.

"По данным "Лаборатории Касперского", количество киберугроз для интернета вещей (IoT) выросло за последние пять лет более чем в сто раз (от 2,5 тысячи в 2016 году до 331 тысячи по итогам прошлого года). В рамках данного соглашения планируется апробация и применение нового класса кибериммунных решений, которая существенно повысит защищенность обрабатывающих центров и цифровых платформ в отрасли от текущих и будущих киберугроз", - подчеркнул генеральный директор НПО "Адаптивные Промышленные Технологии" Андрей Суворов.