Серию уникальных разработок представил на "Иннопроме" крупнейший вуз Южного Урала

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) показали на международной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге сразу шесть уникальных проектов. Разработки охватывают многие сферы деятельности: от космической отрасли и машиностроения до внедрения в жизнь концепции интернета вещей и биотехнологий.

- Все разработки имеют стратегическое значение. Поэтому они востребованы и уже внедряются в индустрию, - отметил ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

Аэрокосмическое направление - одна из визитных карточек научной деятельности в университете. На выставке представлен демонстратор двигателя для многоразовой ракеты-носителя.

- Проект получил название "Корона". Идея принадлежит государственному ракетному центру имени академика Макеева. Мы создали первые макетные образцы, чтобы проверить идею использования такой конструкции для эффективной доставки грузов на околоземную орбиту, - пояснил корреспонденту "РГ" декан аэрокосмического факультета ЮУрГУ Виктор Федоров.

Другой инновационный проект - мониторинг технического состояния промышленного оборудования - основан на технологиях промышленного интернета вещей. Это пример, когда научная разработка настолько востребована, что ее уже внедрили на крупном металлургическом предприятии Магнитогорска. Система позволяет контролировать вибрацию и температуру узлов любого агрегата, в частности домны, а также следить за нагреванием поверхности, влажности воздуха, давлением и другими важными параметрами.

Примеры применения адаптивных технологий в промышленности демонстрируют на "Иннопроме" сотрудники лаборатории механики, лазерных процессов и цифровых технологий вуза. Как пояснили специалисты, здесь успешно реализовываются проекты, связанные с восстановлением деталей машин и агрегатов. Усиление их прочности достигается за счет применения современных материалов.

Представлена на "Иннопроме" и созданная в ЮУрГУ интеллектуальная система динамического отслеживания выбросов и расчета концентраций загрязняющих веществ от автомобилей. Продукт особо актуален для городов с большим количеством транспорта. По расчетам ученых вуза, подключение только одного цифрового поста системы обеспечит всесторонний мониторинг на площади до 40 тысяч квадратных метров.

Экологическое направление - одно из наиболее востребованных в промышленно развитом Уральском регионе, где остро стоит проблема очищения воды, почвы, воздуха. Команда политехнического института ЮУрГУ представила на международной выставке сорбент, который убирает тяжелые металлы из водоемов. Используемое для очистки вещество - природный материал, он поглощает скопившиеся на дне прудов и озер вредные примеси. А образующийся на сорбенте защитный покров исключает возвращение тяжелых металлов обратно в воду.

Принцип "не навреди природе" лег в основу не менее любопытного и востребованного проекта по созданию одноразовой экопосуды и биоразлагаемой упаковки. Предлагаемая технология основана на использовании вторичных продуктов переработки растительного сырья.

- Не секрет, что значительную долю бытового мусора составляет пластик, который не разлагается в земле более 100 лет. Разработанная нами линейка биоматериалов эффективна для использования в быту. Биопакет, к примеру, может выдержать вес до 30 килограммов. А после использования упаковка без следа всего за три-четыре недели благодаря бактериям растворится на земле без вреда для окружающей среды, - пояснили на стенде университета на "Иннопроме" представители ЮУрГУ.