В Челябинске в детсаду после тихого часа умер ребенок

В Челябинске выясняют обстоятельства смерти двухлетнего ребенка в одном из детских садов Курчатовского района. Воспитанник неожиданно почувствовал себя плохо после дневного сна, сообщили во вторник в СК региона.

- Трагедия произошла 5 июля, - пояснил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В одном из учреждений для пребывания детей скончался двухлетний мальчик. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, у ребенка ухудшилось состояние после дневного сна.

Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.