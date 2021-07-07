В Челябинске в детсаду после тихого часа умер ребенок

Новости

Источник: Мужчина, захвативший банк, состоит на учете у психиатра 10:28
После гибели шести человек под Смоленском завели два дела 10:28
В ближайшие дни москвичей ожидает тепловой стресс 10:26
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в июле 10:20
В России проверят цены на ПЦР-тесты в частных клиниках 10:18
В Тюмени задержали захватившего банк мужчину 10:12
Наталья Сергунина: Более 110 тысяч человек из разных стран мира посетили онлайн-выставку "Город: детали" 09:55
В Тюмени эвакуировали жителей дома, в котором захватили банк 09:50
Космический мусор опасно сблизится с МКС 09:49
Назначен новый инвестиционный уполномоченный на Дальнем Востоке 09:43
В Тюмени захватили отделение Сбербанка 09:36
Эксперт оценил сроки формирования общего иммунитета к COVID-19 в России 09:24
Шесть человек погибли при пожаре под Смоленском 09:19
На тюменской трассе разбилась ехавшая на юг семья 09:14
В Подмосковье убили полицейского 09:06
Чем привлекает экспозиция Беларуси на выставке в Екатеринбурге 08:31
Минприроды подготовит закон об изъятии техники у лесных браконьеров 08:00
Лавров заявил о защите союзников при ухудшении ситуации в Афганистане 07:55
В Екатеринбурге неизвестные устроили стрельбу у кафе 07:54
В ВОЗ рассказали о росте заболеваемости COVID-19 в мире 07:49
Названы главные финансовые ошибки россиян 07:49
Англия - Дания - онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020 07:47
Мората обратился к болельщикам после решающего промаха с пенальти 07:32
Иран заявил о еще большем обогащении своего урана 07:17
Найдены тела девяти погибших при крушении Ан-26 на Камчатке 07:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
07.07.2021 09:01
Рубрика: Происшествия

В Челябинске в детсаду после тихого часа умер ребенок

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске выясняют обстоятельства смерти двухлетнего ребенка в одном из детских садов Курчатовского района. Воспитанник неожиданно почувствовал себя плохо после дневного сна, сообщили во вторник в СК региона.

В Крыму сотрудника МКУ заподозрили в халатности после гибели ребенка

- Трагедия произошла 5 июля, - пояснил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В одном из учреждений для пребывания детей скончался двухлетний мальчик. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, у ребенка ухудшилось состояние после дневного сна.

Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
В Тюмени задержали захватившего банк мужчину
В России проверят цены на ПЦР-тесты в частных клиниках
Шесть человек погибли при пожаре под Смоленском
Посольство РФ отвергло обвинения в кибератаке на комитет республиканцев
Верховный суд: тайное снятие денег с чужой карты считается крупной кражей
ФСБ задержала главу татарстанского звена "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"